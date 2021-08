Afganistán: a sangre y fuego en el cine, 10 películas para entender el conflicto

Rubén Peralta Rigaud

Santo Domingo, RD

Afganistán se enfrenta al caos después de la retirada de las tropas estadounidenses del país y ahora los talibanes tomaron Kabul (la capital y ciudad más grande), seguido de la huida del presidente Ashraf Ghani.

A lo largo de los años, numerosos periodistas, fotógrafos y cineastas han mostrado la crítica situación del país a través del cine.

Aquí, miramos películas que han mostrado la preocupante situación que enfrentaron los soldados norteamericanos y nativos del país.



+1 Único sobreviviente

La película de guerra biográfica se basa en el libro de no ficción homónimo de 2007 de Marcus Luttrell.

Ambientada durante la guerra en el país musulmán, la película muestra la fallida misión contrainsurgente de los SEAL de la Armada de los Estados Unidos, Operación Red Wings, durante la cual un equipo de reconocimiento y vigilancia de cuatro hombres SEAL recibió la tarea de rastrear al líder talibán Ahmad Shah. Está escrita y dirigida por Peter Berg.

+2 Osama

La desgarradora película realizada en Afganistán por Siddiq Barmak, cuenta la historia desde la perspectiva afgana. La película sigue a una niña preadolescente que vive en Afganistán bajo el régimen talibán y que se disfraza de niño, Osama, para mantener a su familia

+3 Taxi al lado oscuro

El documental ganador del Oscar se refiere a la muerte de Dilawar, un agricultor de maní afgano, que dejó la agricultura para convertirse en taxista y que murió después de varios días de golpizas en el centro de detención de Bagram.

Durante el discurso de aceptación de la Academia para el Premio de la Academia 'Mejor Película Documental', el director Alex Gibney dijo:

“Esto está dedicado a dos personas que ya no están con nosotros, Dilawar, el joven taxista afgano, y mi padre, un interrogador de la marina que me instó a hacer esta película debido a su furia por lo que se estaba haciendo con el gobierno de ley. Esperemos que podamos darle la vuelta a este país, alejarnos del lado oscuro y regresar a la luz. ''

+4 12 Strong

Una película de acción y guerra de 2018, 12 Strong está dirigida por Nicolai Fuglsig y escrita por Ted Tally y Peter Craig. Se basa en el libro de no ficción ``Horse Soldiers” de Doug Stanton y narra el viaje de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU. Que fueron enviadas a Afganistán inmediatamente después de los ataques del 11 de septiembre.

+5 Restrepo

Restrepo es un documental de 2010 que cuenta la historia de la guerra de Afganistán. Está dirigida por el periodista estadounidense Sebastian Junger y el fotoperiodista británico Tim Hetherington. Explora el año que Junger y Hetherington pasaron en Afganistán en una asignación para Vanity Fair. La película "captura la realidad de los soldados".

+6 Puesto de avanzada

La película de guerra de 2020 “Puesto de Avanzada” está dirigida por Rod Lurie y está basada en el libro de no ficción de 2012 de Jake Tapper con el mismo título. La película está basada en la batalla de Kamdesh en la guerra de Afganistán.

+7 Kandahar

Dirigida por Mohsen Makhmalbaf, la película de Irán se desarrolla en Afganistán durante el gobierno de los talibanes. Está inspirado en parte por los hechos reales con una historia ficticia de un afgano-canadiense. La trama gira en torno al viaje de la afgano-canadiense, que recibe una carta de su hermana que dejó atrás cuando la familia escapó del país asolado por la guerra, mientras planea suicidarse en el último eclipse solar del milenio.

+8 La Guerra de Charlie Wilson

La última película del director Mike Nichols (The Graduate, Closer) trataba sobre la financiación encubierta de los muyahidines afganos por parte de Estados Unidos contra los soviéticos ocupantes (1979-89), dando lugar efectivamente a los talibanes que más tarde tomaron el poder de las facciones en guerra de los muyahidines.

Protagonizada por Tom Hanks, Julia Roberts, Emily Blunt y el fallecido Philip Seymour Hoffman, el guión está escrito por Aaron Sorkin y, por lo tanto, es tan rápido y divertida como cabría esperar. Es una visión interesante de las causas fundamentales del conflicto de 2002 y un recordatorio para el público moderno de la participación de Estados Unidos en Afganistán antes de la invasión de George W. Bush.

+9 Leones por Corderos

La polémica escénica de Robert Redford no fue bien recibida en el momento de su lanzamiento y, en todo caso, su reputación ha disminuido aún más con el tiempo.

A pesar de un elenco que incluye a Tom Cruise, Meryl Streep y el propio Redford, esta fiesta de charlas de ritmo deficiente apabulla al espectador con su actitud burlona sobre la política afgana ciertamente catastrófica de la administración Bush.

Aún así, las escenas de batalla intermitentes en la cima de la montaña entre las Fuerzas Especiales de EE. UU. Y los talibanes son bastante buenas, con el director de Lone Survivor, Peter Berg, y Michael Peña, quien también interpretó un papel similar en 12 Strong.

+10. Y para aquellos con una visión fatalista (¿realista?) sobre cómo terminará eventualmente la retirada de los EE. UU es posible que se sientan tentados por películas que incluyen la caída de Saigón, como The Deer Hunter (1978), Saigon: Year of the Cat (1983). ), Heaven & Earth (1993, la última película de la trilogía de Oliver Stone sobre Vietnam).