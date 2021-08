Prince Royce: “La esencia y mi corazón está en la bachata”

Pachico Tejada

Santo Domingo

Prince Royce es uno de los artistas que han puesto a la bachata en el gusto de la juventud, no solo a nivel de República Dominicana, sino a nivel internacional, colocándola en el lugar que ocupa el pop.

Muestra de ese repunte son las recientes cinco nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina que recibió el pasado viernes 13 en las categorías “Artista tropical del año, solista”; “Álbum tropical del año” con su más reciente álbum “Alter Ego”; “Canción del año latin airplay” y “Canción tropical del año” por su canción “Carita de Inocente”; y “Canción tropical del año” con su canción “Lotería”.

En su interpretación de este género ha ido poniendo elementos de estilos musicales de otros países, en temas como “Incondicional” (ranchera mexicana) o aires playeros e instrumentos no usados en el estilo del amargue como ukelele en “Darte un beso”.

Todo esto, sin que haya tenido la oportunidad de visitar algún espacio de un barrio popular en el que se baile bachata y de los que visiten de manera constante, los que hacen suyas las “historias corta venas” que se narran en las canciones de este género. “Fíjate que me falta, me hace falta meterme por ahí”, explica, Geoffrey Royce Rojas, nombre real del artista, nacido hace 32 años en El Bronx, Nueva York.

Lo que sí ha hecho es pasear por algunos bares y restaurantes de Santiago de los Caballeros, ciudad de donde son sus padres, y que entiende que tiene que “ponerse pa´ eso”, de ir a uno de esos lugares a ver si encuentra inspiración para hacer algún tema.

El joven cantante habló con periodistas de Listín Diario, a propósito de su nuevo tema, “Lao’ a lao”, una canción que se anuncia como un homenaje a la simplicidad, al amor y a la música, a raíz del encierro que la cuarentena del año pasado, y que obligó al mundo a convivir en parejas y familias sin poder salir.

“Nos forzó a encontrar diversión con cosas simples, básicas, y de ahí vino la idea de este concepto de que mientras esté contigo, bailando bachata lao a lao, yo disfruto yo estoy bien”, explica Prince, al hablar de lo que quiere transmitir con este nuevo tema. Según dice, esta fue la primera canción que hizo, cuando el confinamiento todos los negocios cerraron y como una forma de continuar haciendo música, creó este tema vía Zoom con el productor George Noriega.

Durante su carrera, iniciada en 2010, con el lanzamiento de su primer disco, “ Prince Royce”, en el que se encuentran temas como su versión de “Stand By Me” y “Corazón sin cara”, ha hecho una bachata a la que ha fusionado con pop, música urbana (reguetón, trap), música ranchera, entre otros.

“La esencia y mi corazón está en la bachata”, defiende, a pesar de que es fan de muchos otros, como la salsa, merengue, reguetón, vallenato, trap. Por ello le gusta seguir buscando formas de mezclar su género favorito con otros ritmos, y dice sentirse honrado de que la gente lo apoye en esas fusiones.

Esto lo hace para seguir siendo embajador de la bachata y continuar llevándola a países que no la conocen. Pero no solo con su música y con su imagen, ya que menciona, que durante una entrevista con una periodista argentina, le trataba de explicar cómo se baila, ya que ella se lo encuentra difícil.

“Voy a tener que hacer una clases de bachata; yo pienso que hace falta todavía seguir metiéndola en tantos lugares que no se conoce”, comenta, y que seguir haciendo fusiones, colaborando con diferentes artistas de esos países, es la forma para él, de seguir expandiendo los géneros dominicanos en más países del mundo.

Prince Royce ha llevado una trayectoria artística que en los últimos 11 años se ha convertido en un ídolo global de la bachata, con 21 número unos en la radio, 22 Premios Billboard de la Música Latina, 19 Premios lo Nuestro, 19 Premios Juventud, 9 Latin AMAs y 14 nominaciones al Latin Grammy.

Sobre Johnny Ventura

Prince Royce habló también de lo que supone el reciente fallecimiento del merenguero Johnny Ventura. “Es una leyenda. Siempre proyectó una energía tan positiva, siempre feliz y su música proyectaba eso”, comenta, y que en las navidades, con su familia, el sonido de los merengues del Caballo no faltaba.

Explica que le encantó el cariño que vio que el mundo le demostró. “Asi es que quiero que mi música sea, que cuando me vaya la gente me recuerde así, como una gente feliz, y la verdad que le envío mi amor a su familia”, expresa el joven artista.