Miguel Bosé le sale huyendo a las redes sociales, se quita

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Miguel Bosé le dice adiós a las redes sociales. Al menos este sábado tomó la decisión de quitarse hasta octubre.

El artista español comunicó a través de su Instagram que abandonaba las redes sociales para centrarse en nuevos proyectos.

"Querid@s amig@s, hasta aquí este tramo de viaje. Voy a seguir trabajando ideas y proyectos que piden su vez para ver la luz", fue el escueto mensaje que publicó, bloqueando la opción de comentar, Bosé.

Luego agregó: "Nos volveremos a encontrar a finales de octubre, justo antes de la publicación de mi autobiografía. Para entonces habrá de nuevo mucha noticia y trasiego. ¡Gracias por todo a tod@s y hasta la vista!".

El cantante se ha convertido en uno de los artistas más polémicos de los últimos tiempos, ya sea por sus afirmaciones negacionistas en torno a la pandemia o por los rumores sobre su estado de salud.

En junio pasado se reportó su modo de hablar en la versión mexicana de "La voz", que causó conmoción entre los usuarios de redes sociales, quienes aseguraron que al cantante no se le entendía lo que decía y que su voz estaba notablemente deteriorada.

Bosé cantó el tema "Nada particular", pero su puesta en escena causó decepción por parte de los seguidores del programa, pues aseguraron que el cantante estaba haciendo "playback".

"'Playback' en un programa que tiene de título 'La voz' es faltarle al respeto a todos... mejor que no cante, entendemos quién es y por qué está ahí, pero si no tiene voz que no haga 'playback'", expresó otro usuario en redes.

El pasado mes de febrero, medios mexicanos habían informado que el cantante se encontraba en un estado de salud complejo y que la delgadez no le permitía incluso ponerse de pie por lo que se encontraba recluido en su casa.

En los últimos años, el cantante ha tenido que afrontar la muerte de su madre, a causa de coronavirus, la de su sobrina Bimba Bosé y la separación de su pareja, Nacho Palau, así como una batalla legal por sus hijos.

En abril dio una entrevista televisa con el periodista español Jordi Évole, que se grabó en la Ciudad de México, que causó controversia por su opinión sobre el coronavirus.