Johnny Ventura: se da a conocer magistral fusión entre tango y merengue sobre una idea desarrollada por Néstor Torres

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

Johnny Ventura dejó a la hora de su muerte una inédita y magistral fusión entre tango y merengue que forma parte del innovador proyecto musical "NeoDance" del flautista puertorriqueño Néstor Torres.

"Santiago y Buenos Aires" es el título de la creación musical que se pasea con seductores y cadenciosos jaleos entre el suspiro bonaerense y la coquetería/picardía dominicana.

Néstor Torres prepara "NeoDance", una fusión dinámica de ritmos y danza, en la que incluyó el merengue, eligiendo al legendario Johnny Ventura, quien murió el pasado 28 de julio, a los 81 años.

Originalmente concebido por el bailarín y coreógrafo Alfred Friedman (Mr. Dance), "NeoDance" combina ritmos seductores hilvanados a través del tango como el hilo conductor, incluyendo algunos de los géneros caribeños más populares matizados por la pasión de la música originaria del Cono Sur.

"Una de las colaboraciones más memorables del proyecto fue la aportación del gran y querido Johnny Ventura, a quien queremos honrar compartiendo su magnifica interpretación del tema Santiago y Buenos Aires", indica Torres en un escrito sobre el tema que está en Youtube.

"NeoDance" se presentará en diversos formatos, incluyendo audio, video y presentaciones en vivo en 2022.

Sobre el tema "Santiago y Buenos Aires" en particular, Torres contó sobre cómo decidió incluir al merenguero dominicano: "Teníamos que tener a alguien como Johnny Ventura, que es una de las figuras más destacadas del merengue. También es un gran amigo que ha logrado un tremendo cúmulo de logros".

En el video colgado en Youtube, visto por Listín Diario, a Johnny se le ve hablando en inglés al comentar su participación: "Tengo que contarles algo sobre Néstor Torres. Lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que era muy, pero muy joven. Cuando lo escuché tocando la flauta me convertí en su primer fan. Cuando me llamó y me contó su idea de hacer un nuevo ritmo combinándolo con tango, le dije: - yo quiero ser parte de ese proyecto. Hacer una pelea entre tango y merengue que pelean por una mujer que se llama Milonga, jeejej... Me dijo: - ah, esa es una gran idea".

"NeoDance" quedará como uno de los grandes experimentos musicales de la música latina de todos los tiempos con figuras emblemáticas en cada género, reunidos por Néstor Torres (Mayagüez, Puerto Rico, 25 de abril de 1957), flautista de jazz ganador del premio Grammy Latino Mejor álbum de música instrumental pop por su trabajo "This Side of Paradise" en el año 2000.