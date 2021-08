Instagram se disculpa por la censura de carteles de la película de Almodóvar

AP

Madrid, España

Instagram se disculpó por retirar de la red social el cartel oficial de la nueva película del director español Pedro Almodóvar porque mostraba un pezón femenino, luego de que el diseñador del cartel se quejara de la censura.

La empresa matriz de Instagram, Facebook, dijo a The Associated Press el miércoles que varias imágenes del cartel de "Madres Paralelas", que muestra un pezón lactante, fueron retiradas "por romper nuestras reglas contra la desnudez" después de que se subieron el lunes.

“Sin embargo, hacemos excepciones para permitir la desnudez en ciertas circunstancias, lo que incluye cuando hay un contexto artístico claro. Por lo tanto, hemos restaurado las publicaciones que comparten el póster de la película de Almodóvar en Instagram, y lamentamos mucho la confusión causada ”, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

Las antiguas reglas de Facebook e Instagram, y las prohibiciones anteriores, han estimulado el uso del movimiento y el hashtag #FreetheNipple en Instagram, que es utilizado por muchos artistas y celebridades para retratar los pezones a pesar de las reglas. La prohibición no se extiende a los pezones masculinos.

El diseñador español del cartel, Javier Jaén, dijo a AP que había cuestionado si el cartel tendría problemas en las redes sociales, pero se mantuvo fiel a su visión después de recibir el respaldo personal de Almodóvar. “Me dijo que había hecho películas con carteles toda su vida, mucho antes de Instagram, y que seguiría haciéndolo después de Instagram también”, dijo Jaén.

“Esta es probablemente la primera imagen que vi cuando nací. Una empresa como Instagram me dice que mi trabajo es peligroso, que la gente no debería verlo, que es pornográfico. ¿Cuántas personas están diciendo que su cuerpo es malo, que su cuerpo es peligroso? " Jaén agregó, y señaló que había recibido un apoyo abrumador y miles de personas habían vuelto a publicar su póster en Instagram.

“Dicen que su tecnología no puede diferenciar el contexto. No me importa. Entonces cambia tu tecnología ”, dijo el diseñador.

Jaén había escrito en un post que el martes había retirado el cartel de su página de Instagram: “Como era de esperar, @instagram quitó el cartel que hicimos para la última película de Almodóvar #madresparalelas”. Después de volver a publicar la imagen, dijo, se le permitió quedarse.

Una solicitud de comentarios de la productora de Almodóvar quedó sin respuesta.

“Madres Paralelas”, protagonizada por Penélope Cruz, inaugurará el Festival de Cine de Venecia el 1 de septiembre.