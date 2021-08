Fany Luna: “Las oportunidades llegan, pero debemos estar preparados”

Santo Domingo

Fany Luna forma parte de una nueva generación de talentos de los medios de comunicación. Lleva varios meses al frente de AN7 Meridano, pero su rostro no es tan nuevo en el noticiero, pues trabaja en el mismo desde 2018 como presentadora de los boletines informativos que se difunden a lo largo de la programación de Antena7, y en algunas ocasiones haciendo coberturas especiales desde el lugar de los hechos.



La periodista se siente orgullosa de que las bases de la proyección que ha logrado, han sido su entrega, preparación y el conseguir oportunidades paso a paso. “Me inicié detrás de cámaras, en la producción, el conocimiento se iba fortaleciendo más y más, hasta que se fueron presentando algunas responsabilidades y reportajes especiales de investigación”, comenta Luna.



La comunicadora exhortó a las jóvenes que sueñan con hacer carrera en la televisión a que se preparen, pues sostiene que para alcanzar el éxito no sólo se requiere de un rostro bonito, sino que esto también debe venir acompañado del conocimiento.



“Yo soy una prueba de que cuando se trabaja con disciplina todo llega, al momento que Dios decide. Mi norte siempre fue la lectura de noticias y se presentó la oportunidad, pude asumirla porque siempre me mantuve estudiando y preparándome en cosas nuevas que le iban aportando a mi carrera. Las oportunidades llegan, pero debemos estar preparados”, comenta Fany, quien también es Licenciada en Derecho.



Fany Luna vive la pasión de informar, contar noticias y ser la voz de quienes necesitan ser escuchados. En un futuro cercano le gustaría poder ejercer sus dos profesiones al mismo tiempo: “Quiero dedicarme a ambas carreras, estar en un tribunal y estar en un set de noticias”, finalizó la presentadora de AN7 Meridiano, que se transmite de lunes a viernes a la 1:00 de la tarde, por Antena 7.