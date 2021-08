Cineastas españolas denuncian premio a Johnny Depp

Jennifer O'Mahony/AP

Madrid, España

El principal grupo de mujeres cineastas de España condenó el martes la decisión del festival de cine de San Sebastián de otorgar a Johnny Depp su más alto honor y dijo que le dio mala fama al evento internacional después de que un juez británico dictaminara el año pasado que las acusaciones de violencia doméstica contra el actor estaba "sustancialmente en lo cierto".

Cristina Andreu, presidenta de la Asociación de Mujeres Realizadoras y Medios Audiovisuales de España, dijo estar "muy sorprendida" por la decisión, anunciada el lunes, de otorgar a Depp el Premio Donostia en la 69ª edición del festival el próximo mes. El premio es el premio mayor del evento y tiene como objetivo honrar los logros de toda una vida.

“Esto habla muy mal del festival y su liderazgo, y transmite un mensaje terrible al público: 'No importa si eres un abusador mientras seas un buen actor'”, dijo Andreu a The Associated Press.

La asociación, que tiene estrechos vínculos con el festival de San Sebastián, estaba "estudiando los próximos pasos", agregó.

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se celebra en el norte de España, se lleva a cabo del 17 al 25 de septiembre de este año. Se espera que Depp reciba el premio en persona el 22 de septiembre, en lo que será su tercera aparición en el evento.

Una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico por parte del publicista de Depp en Los Ángeles no recibió respuesta fuera del horario de oficina.

El año pasado, Depp perdió un caso de difamación contra un periódico británico que lo acusaba de violencia doméstica, y un juez dictaminó que las acusaciones eran "sustancialmente correctas". En marzo, un tribunal británico denegó el permiso de Depp para apelar el fallo de que agredió a su ex esposa, Amber Heard, diciendo que su intento de revocar la decisión "no tenía perspectivas reales de éxito".

Depp también está demandando a Heard por 50 millones de dólares en Virginia por un artículo de opinión del Washington Post que escribió sobre la violencia doméstica. El juicio en ese caso se retrasó recientemente hasta abril de 2022.