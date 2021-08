Familiares de Vicente Fernández solicitan a medios dejarles el libre acceso al hospital; dicen salud del artista es “grave pero estable”

Santo Domingo, RD.

A través de un comunicado publicado en la cuenta del cantante de música ranchera Vicente Fernández, quien fue intervenido quirúrgicamente de las cervicales, tras sufrir una caída, sus familiares solicitaron a los medios de comunicación permitirles el libre acceso al hospital sin cuestionarles.

Los familiares del también llamado Charro de Huentitán, dicen que el permitirles entrar al hospital manteniendo la sana distancia, ayuda a no poner en riesgo la salud de Fernández quien se encuentra “grave pero estable”.

Los familiares de Vicente Fernández indican que no concederán entrevistas al tiempo de solicitar que no insistan en pedirlas, ya que toda la información de la salud del Charro de Huentitán será dada través de sus redes sociales.

“Se solicita a los medios de su total comprensión, para que, por favor dejen el libre acceso al hospital a todo integrante de la familia Fernández Abarca; esto con motivo de la sana distancia y no poner en riesgo la salud de Don Vicente Fernández en estos momentos críticos por los que está atravesando, por lo que no se concederá entrevista alguna por parte de ningún familiar, para que por favor no insistan en ello. Recalcamos que toda información será por estos medios a través de los comunicados que emita el equipo médico. Gracias por su comprensión y apoyo”, escribieron.

El cantante de música ranchera Vicente Fernández, de 81 años, fue hospitalizado el fin de semana en la ciudad mexicana de Guadalajara para ser sometido a una cirugía tras un accidente en el que se lesionó las cervicales.