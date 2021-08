Madre de Francisca confiesa que tiene 27 años trabajando en Educación y apenas le da para vivir: “La que me da es ella"

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Cuando Francisca ganó Nuestra Belleza Latina 2015 su vida cambió en todos los sentidos y junto con la de ella la de su madre Divina Montero, quien tiene casi tres décadas trabajando en el sector de Educación del país, pero con lo que gana apenas le da para vivir.

Doña Divina habló en el “Sin rodeos” el podcast del experto en moda Jomari Goyso y dijo que su hija ha sido de gran ayuda para ella.

"Yo tengo ya 27 años en educación y todavía me pongo triste porque no tengo nada por educación sino por lo que ella me da", se sinceró al borde de las lágrimas la madre de la actriz.

"Me pongo así porque me da penita a veces porque es que es verdad, 27 años trabajando y no tengo, la que me da es ella, lo que tengo allá es como para cubrir lo básico...", detalló.

Recoge People en Español que la mamá de la presentadora de “Despierta América” señaló que su hija no ha dejado de enviarle dinero semanalmente desde que comenzara a trabajar en la televisión.

"Ella está ahí. Me recuerdo que yo le decía: 'Yo aquí encuentro lo que sea, estáte tranquila'. Me dijo: 'No, yo destiné esto para ti y eso va a ser para ti'. Y así ha sido. Ella semanal siempre está presente ahí y yo bien agradecida", manifestó la progenitora de la conductora, quien es consciente de que sin la ayuda de su hija su vida en República Dominicana sería otra.

"Lo que viví ayer a lo que estoy viviendo hoy de verdad que un cambio del cielo a la tierra", expresó.

Francisca, recientemente se convirtió en madre, siempre ha hablado de la dura infancia que tuvo en Azua y as precariedades que pasó junto a su madre.