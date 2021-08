Fallece a los 70 años la actriz estadounidense Markie Post

EFE

Washington, Estado Unidos

La actriz Markie Post, recordada como la abogada defensora Christine Sullivan en la serie televisiva "Juzgado de Guardia", falleció a los 70 años como consecuencia de un cáncer, informaron este domingo sus allegados.

Post murió "después de una batalla de tres años y diez meses con el cáncer", señaló su familia en un comunicado citado por la cadena estadounidense CNN.



Su representante, Ellen Lubin Sanistsky, de la firma Wright Entertainment, confirmó a CNN que el deceso ocurrió el sábado.



La familia de Post destacó en la nota que la artista decidió continuar trabajando pese a ser diagnosticada con cáncer y de someterse a tratamientos de quimioterapia "decidida a convertirlo en su 'trabajo secundario'".



La actriz, nacida el 4 de noviembre de 1950 en Palo Alto (California), interpretó a Christine Sullivan entre 1985 y 1994, año en el que la serie “Night Court” (conocida como "Juzgado de Guardia" en España y en otros países de habla hispana como "La corte loca") llegó a su fin.



Además, dio vida a Terri Shannon-Michaels entre 1982 y 1982 en la serie "The Fall Guy", conocida como "Profesión Peligro" en Latinoamérica (1981–1986).



Más recientemente fue invitada a la serie "The Kids Are Alright", entre otros proyectos.



Estaba casada en segundas nupcias con el productor y escritor Michael Ross, con quien tuvo dos hijas.