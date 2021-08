Spice Girls, cinco chicas que pusieron el pop patas arriba

Mateo Castillo/EFE

Los Ángeles, EE.UU.

En 1994 el periódico The Stage publicó un anuncio en el que se buscaban chicas de entre 18 y 23 años que supieran cantar y bailar, que fuesen ambiciosas, dedicadas y extrovertidas.

Alrededor de 400 mujeres acudieron a la llamada y se presentaron en el estudio Danceworks de Londres con su partitura o casete de música de acompañamiento. Dos años después, en julio de 1996, hace ya 25 años, las Spice Girls presentaban su primer single “Wannabe”.

SELECCIÓN PARA UN CONJUNTO DE CHICAS

A principios de la década de los años noventa, los productores, padre e hijo, Bob y Chris Herbert, estaban convencidos de que el mundo necesitaba una banda de chicas.

“Hay muchos grupos de chicos en estos momentos. Y, simplemente, pensamos que era el momento de formar un grupo de chicas que cantasen y bailasen”, dijo el Herbert hijo en 1994, en unas declaraciones recogidas en el documental “Raw Spice: The Unofficial Story of the Making of the Spice Girls”.

Melanie Brown, conocida como Mel B, convenció rápidamente a los productores de que era una elección correcta para el grupo. “Para mí, ella es la estrella obvia”, aseguró Herbert hijo en 1994.

Con respecto a Mel C, en realidad Melanie Chisholm, lo que primero destacó de ella fue su voz.

Victoria Adams (ahora Victoria Beckham) aportaba ya por aquel entonces una estética sofisticada.

Ellas tres fueron el primer núcleo. Geri Halliwell se perdió la primera audición, según dijo años después porque había ido a España a ver a su abuela, y se incorporó a la selección en la segunda prueba.

“Geri trajo todo el ánimo en la vida y, ya sabes, la diversión”, aseguró el productor.

La quinta Spice Girl fue Michelle Stephenson. ¿Quién? Stephenson fue la quinta aspirante elegida para formar parte de la banda y, a medida que el proyecto avanzaba, ella no acababa de encajar.

“No era realmente feliz. No era el tipo de música que quería hacer. No era la clase de música con la que terminaron saliendo unos años después. Era muy, muy pop”, relató ella en el documental.

A sus reticencias por el tipo de producto que estaban generando, se unieron los problemas de salud de su madre y acabó saliendo del grupo.

“No, no me arrepiento, pero obviamente el dinero habría estado bien”, dijo entre risas.

Emma Bunton fue la encargada de llenar el hueco y cerrar la formación definitiva. “Aunque al inicio fue una cosa manufacturada, realmente se dio la vuelta y creo que nos convertimos en una banda y que, realmente, nos queríamos de verdad”, dijo Halliwell en el documental “Spice Girls: Giving you Everything”, de la BBC.

“WANNABE”, UNA CANCIÓN HECHA EN MENOS DE MEDIA HORA

Después de meses de trabajo y aún sin un contrato, la banda no compartía la visión y el proceder de los productores, así que hicieron las maletas.

“Para ser sinceras queríamos un contrato, queríamos firmar… gracias a Dios que no lo hicimos porque no habríamos sido capaz de irnos sin ser penalizadas”, dijo Mel C.

“Recuerdo meter todas nuestras cosas en bolsas de basura y ponerlas en mi coche. Y desaparecer”, contó Halliwel.

El grupo comenzó a trabajar con Simon Fuller, un reconocido productor musical y televisivo inglés, que puso la maquinaria en marcha.

Luego llegó el siguiente hito en la carrera de las Spice Girls: el fichaje por parte de la compañía multinacional Virgin Records.

“Sabíamos que habíamos encontrado un gran manager y le presentamos, creo, que alrededor de seis canciones”, contó Bunton en el documental de la televisión británica.

“Escribimos ‘Wannabe’ poco después de la exhibición con Richard Stannard y Matt Rowe. La escribimos probablemente en 15 o 20 minutos, nosotras cinco lanzando ideas”.

La discográfica no era muy partidaria de que “Wannabe” fuese el single, pero las Spice estaban convencidas.

La canción entró directamente en el tercer puesto de la lista de ventas británica, por detrás de “Killing Me softly”, de los Fugees, y “Forever Love”, the Gary Barlow.

A la semana siguiente ya había alcanzado el número uno. La canción se convirtió en un éxito en todo el mundo y ellas en el nuevo fenómeno pop.

Sonaban en discotecas, bares y colegios, donde niñas, principalmente, elegían si querían hacer de Baby Spice (Bunton), Scary Spice (Mel B), Sporty Spice (Mel C), Ginger Spice (Geri Haliwell) o Posh Spice (Adams) en las coreografías.

SU PRIMER ÁLBUM VENDIÓ 19 MILLONES DE COPIAS

“Spice” fue el primer álbum del grupo que vio la luz en octubre de 1996. Se vendieron casi 20 millones de copias en todo el mundo el primer año.

Abrieron su primera gira con un concierto en Estambul (Turquía) en 1997 frente a un auditorio con una capacidad de 8.000 personas y patrocinadas por la compañía estadounidense de refrescos Pepsi.

Las Spice Girls surfeaban una ola de fama que incluía fans, conciertos, entrevistas e incluso una película propia llamada “Spice World”, estrenada en 1997.

Poco antes de que el largometraje llegase a los cines, las Spice Girls habían publicado su segundo álbum, llamado también “Spiceworld”, y la spicemanía parecía no tener fin.

Volvieron a la carretera para la presentación en directo del álbum y alrededor de dos millones de fans acudieron a verlas a sus conciertos. Seguían en la cima, pero parecía que sus caminos comenzaban a separarse.

En mitad de la gira, durante la que Mel B y Adams se quedaron embarazadas, Geri Halliwell decidió dejar el grupo cuando aún tenían fechas por delate que cumplir.

“Necesito decir algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Lo siento. Siento haberme ido. Estaba siendo una mimada. Es genial estar de vuelta con las chicas que quiero”, dijo la Spice Pelirroja en 2019.

El tercer y último trabajo de la banda, “Forever”, se publicó en 2000, ya sin Halliwell en la portada. Y el resultado no tuvo el éxito de los dos primeros. Un año después, la Spice Girls pusieron el punto y final a una carrera de siete años.

En 2007, las cinco chicas volvieron a reunirse para una gira conjunta. En 2019, repitieron experiencia en un tour por Europa, pero sin Victoria Bekcham.

La última vez que las cinco actuaron juntas fue en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos Londres 2012.