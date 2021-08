Guns N'Roses estrena "Absurd", su primer tema inédito en 13 años

EFE

Madrid, España

Guns N'Roses han publicado este viernes la versión de estudio del tema "Absurd", que presentaron en un espectáculo en vivo esta misma semana y que constituye su primer material inédito en 13 años.

Escrita en realidad en 2001, la canción nació bajo el título de "Silkworms" durante las jornadas de preparación de su sexto disco de estudio, "Chinese Democracy" (2008), que es de momento el último álbum con cortes propios y nuevos ofrecidos por la banda.

"Absurd", que ya puede escucharse en plataformas digitales, es una pieza de rock contundente y riffs fulgurantes, con Axl Rose ofreciendo entre medias una buena ración de sus míticos agudos.

Fue presentada por primera vez durante una actuación en Boston que forma parte de su largamente postergarda y por fin retomada gira por estadios de Norteamérica, la cual arrancó el pasado 31 de julio en la ciudad de Pennsylvania y ante 30.000 personas.

Recientemente, la banda estadounidense anunciaba que se veía obligada a posponer al verano de 2022 su esperada gira europea, un nuevo aplazamiento por el coronavirus de los conciertos que debieran haber tenido lugar originalmente el año pasado.

"Desafortunadamente tenemos que apelar a vuestra paciencia una vez más", pidió el grupo en un comunicado en el que informaban que el "tour" recalará el 4 de junio de 2022 en Lisboa y continuará en Sevilla el 7 de ese mes en el Estadio Benito Villamarín.

Fue en 2016 cuando los miembros fundadores Axl Rose, Duff McKagan y Slash volvieron a reunirse después de 23 años separados en la gira "Not in this Lifetime", cosechando un éxito en taquilla sin precedentes. De hecho, con más de 563 millones de dólares (510 millones de euros), figura en el tercer puesto de las más recaudadoras de la historia.