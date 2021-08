Nacho celebrará su cumpleaños con un concierto sinfónico virtual

EFE

Santo Domingo, RD.

El cantante venezolano Nacho ofrecerá un concierto virtual acompañado por una orquesta sinfónica que, junto a su banda, dará un espectáculo inédito con el que, además de celebrar su cumpleaños el próximo 22 de agosto, materializará un sueño que también será un regalo para sus seguidores.

Según explicó en una entrevista con Efe a través de Zoom, las despedidas prematuras a causa de la covid-19 le hicieron pensar en "lo vulnerables y frágiles" que somos los seres humanos, "cómo la vida cambia de un momento a otro", y empezó a recordar lo melancólicos que han sido siempre sus cumpleaños.

Así que decidió cambiar la nostalgia por la alegría de "contar con un año más de vida", y empezó a recabar ideas sobre cómo celebrar su aniversario, siendo la propuesta triunfadora la realización de un concierto virtual en vivo.

Pero el artista no quería conformarse con llegar a todo el mundo a través de la tecnología, quería cumplir un sueño que le lleva rondando unos 20 años, desde que vio a la banda de rock Metallica tocando en concierto con la filarmónica de San Francisco.

"En algún momento, cuando sea conocido, sea cual sea el género por el cual me conozca la gente, voy a mezclar mi música con una orquesta sinfónica", se dijo. Y 20 años después tiene "la posibilidad de llevarlo a cabo".

A los siete integrantes de su banda se sumarán 33 músicos clásicos que interpretarán unos arreglos "hermosísimos" de sus canciones, "amalgamándose en una fusión interesante" que, además, permita "seguir manteniendo la fiesta y la buena vibración. Va a ser un espectáculo impresionante", señaló.

Una fusión de géneros con la que "no queremos que el fanático urbano sienta que estoy imponiendo algo", como tampoco existe la intención de que "el amante de lo clásico piense que estoy incurriendo en un falta o rompiendo los formatos regulares. Estoy basando mi concierto en el respeto", dijo.

Tan seguro está de esta fórmula que se muestra convencido de que no es necesario conocer su música para disfrutar del espectáculo, "preparado para que todo el mundo sienta esa noche que está viviendo algo súper increíble a través de sus pantallas".



"Estamos trabajando duro para brindar algo que sea trascendental", afirmó, incidiendo en la idea de que "on line, no se ha hecho algo parecido" hasta ahora.

El show se llevará a cabo físicamente en un enorme galpón ubicado cerca de Caracas, donde ya han llevado a cabo varios ensayos con un resultado "impresionante" dada la versatilidad del espacio desde donde espera llegar a todo el mundo y "marcar un antes y un después para todos aquellos que hayan tenido oportunidad de trabajar en este concierto", apuntó.

Nacho, quien se dio a conocer gracias al dúo Chino & Nacho, es uno de los venezolanos mas escuchados en el mundo, tiene mas de 4,5 billones de reproducciones de sus temas y cuenta con muchos premios y sencillos y álbumes multiplatino.EFE