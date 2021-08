Desvelan estrella en el paseo La Voz del Yuna de Bonao en honor a María Cristina Camilo

Santo Domingo, RD

En el aniversario de la emisora La Voz del Yuna, de Bonao, fue desvelada la estrella en el paseo de este museo en honor a María Cristina Camilo, gloria de la comunicación y el arte del país.

La destacada actriz y locutora estuvo presente en la actividad donde emocionada agradeció por este gesto.

Si alguien en la vida merece mucho son ustedes. Ustedes porque me han impulsado a través del cariño, a través del amor que me dan me han hecho vivir 102 años cumplidos, ya voy a tener 103 y siento todavía que cada vez que ustedes me abrazan, cada vez que me saludan, cada vez que dice Maíta me llegan al corazón”, expresó la pionera de la locución.

Este gesto fue de parte del Patronato Voz del Yuna de Bonao que lo integran entre otros Ramiro Plascencia, Joselino Martínez, Gin Hernández el exsenador Félix Nova, ideólogo de este proyecto.

También Sandra Fernández, directora de este centro que cuenta con una estación radial cultural y un museo donde se exhiben piezas históricas del arte y la cultura dominicana.

La actividad concluyó con un concierto a cargo de Ramón Orlando.