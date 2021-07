Alá Jazá enfrenta grave crisis: emisoras retiran sus temas y crece rechazo por comentario sobre Johnny

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Que Alá Jazá haya pedido perdón no ha sido suficiente. Después de sus comentarios sobre Johnny Ventura, tras su muerte, y que fueron calificados de irrespetuosos, el joven merenguero enfrenta una crisis como pocos artistas han experimentado en República Dominicana.

Es tanta la ola de repudio que varias emisoras dominicanas han suspendido la difusión de sus temas y más voces de rechazo de personalidades se han sumado.

Por ejemplo, la emisora Monumental, 100.3 FM en Santiago de los Caballeros (al norte del país), del empresario radiodifusor Tony Parache decidió sacar todos los archivos de audio del joven cantante.

Lo mismo hizo Geovanny Arias, director de la emisora de radio Maniel FM, en San José de Ocoa (en la región Sur): "Queda prohibido poner música que corresponda al cantante Ala Jazá, por faltarle el respeto" a Ventura.

Por igual, en un comunicado de la discoteca Andy Ranch, informó que queda pospuesta la fiesta de pasadía familiar. La fiesta denominada piscina party, estaba prevista para el domingo uno de agosto.

A pocas horas de la muerte de Ventura, el pasado miércoles 28 de julio, Alá Jazá dijo a través de un live en Instagram que el fallecido merenguero no apoyó el género.

"Ahorita se arma un chisme que Ala Jazá es un indolente del género, cuál género si estos tigueres nunca han apoyado este género", expresó el intérprete de "Nadie se meta" y "Mi forma de ser".

Las declaraciones generaron un escándalo alrededor de su figura con amplio rechazo de personalidades y de ciudadanos.

Ante la tormenta, Alá Jazá pidió disculpas, pero no fue suficiente ante los ataques, por lo que el jueves volvió a pedir perdón.

“Me choca mucho, señores, todo lo ocurrido ayer, de verdad nunca mis intenciones fueron de ofender a nadie, yo solo quiero pedirle que me perdonen, que me perdonen. Ustedes saben que uno no se maneja así”, expresó el cantante en un video.

Asimismo, le pidió perdón a la familia de Ventura, alegando que “no se siente bien” al leer comentarios “feos” que han hecho en su contra.

“Discúlpenme pueblo, a la gente que yo haya ofendido, perdónenme porque toda la gente tenemos derecho a equivocarnos, solamente perfecto (fue) Jesucristo, nosotros no somos perfectos, discúlpenme, perdónenme, son mis palabras”, se lamentó Alá Jazá.