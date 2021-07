Alá Jazá se disculpa nuevamente: “solo quiero pedirles que me perdonen”

El merenguero Alá Jazá se volvió a disculpar por los comentarios que hizo sobre Johnny Ventura, poco después de la muerte del “Caballo Mayor”, afirmando que su intención no era la de ofender a alguien.

“Me choca mucho, señores, todo lo ocurrido ayer, de verdad nunca mis intenciones fueron de ofender a nadie, yo solo quiero pedirle que me perdonen, que me perdonen. Ustedes saben que uno no se maneja así”, expresó el cantante en un video colgado en la cuenta de Twitter del diputado Bolívar Valera.

Asimismo, le pido perdón a la familia de Ventura, alegando que “no se siente bien” al leer comentarios “feos” que han hecho en su contra.

“Discúlpenme pueblo, a la gente que yo haya ofendido, perdónenme porque toda la gente tenemos derecho a equivocarnos, solamente perfecto (fue) Jesucristo, nosotros no somos perfectos, discúlpenme, perdónenme, son mis palabras”, se lamentó Alá Jazá.

Johnny Ventura falleció a los 81 años de edad, tras sufrir complicaciones cardiacas mientras se encontraba en Santiago.

Controversia

Las reacciones negativas en contra de Alá Jazá se produjeron mientras este estaba transmitiendo en vivo desde su cuenta de Instagram y fanáticos que estaban viendo el “live” le informaron de la muerte de Ventura.

Por la tragedia, algunos usuarios le pidieron un popurrí de los éxitos de Johnny, a lo que el merenguero respondió que ya le hizo uno a Fernando Villalona.

“Yo le dije que no porque para el gusto los colores y si no me sale un popurrí a él o un homenaje, no me sale porque yo hago las cosas de corazón”, expresó Alá Jazá.

Además, aseguró que Ventura no apoyó el género.

"Ahorita se arma un chisme que Ala Jazá es un indolente del género, cuál género si estos tígueres nunca han apoyado este género", dijo.