Posición de los diputados Rubén Maldonado, Juliana y “ El Boli” ante el comentario de Alá Jazá sobre el “Caballo Mayor”

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, calificó como “basura” al artista Ala Jazá luego de que este hizo un comentario sobre el fallecido Johnny Ventura.

Luego de lamentar la muerte de Ventura, quien era miembro de la Fuerza del Pueblo, Maldonado fue cuestionado sobre el comentario hecho por Ala Jazá donde se negó a hacerle un popurrí al legendario merenguero.

“Es una basura, yo hablo de personas, de seres humanos con conciencia, yo no hablo de personas que dentro de mi categoría personal son basura”, dijo molesto el vocero de la Fuerza del Pueblo sobre el merenguero de calle.

A parte de Maldonado, la diputada del mismo partido Ycelmary Brito (Juliana), fue consultada sobre los mismos comentarios y opinó que a Ala Jazá “se le fue un poquito la mano” y que su disculpa “no fue la más apropiada”.

“No hay motivo y menos en ese momento, para referirse así de don Johnny. No hay una persona, sin importar partido político, religión o cualquier tipo de segmento que no esté sintiendo la partida de don Johnny. Yo entiendo que a Ala Jazá se le fue un poquito la mano, su disculpa no la sentí como la más apropiada”, expresó.

También el diputado y locutor Bolívar Varela opinó que el merenguero “se equivocó”, pero que hay que darle “el beneficio de la duda”.

“Si él reconoce que se equivocó lo va a engrandecer. Todos nos hemos equivocado, tal vez él no lo quiso decir así, el momento fue imprudente en que lo dijo, por la muerte recién pasada, fue el momento. A mí también me ha pasado, en que el momento es imprudente y cae muy mal”, comentó.

Sobre esto último, recordó cuando hace dos años hizo el comentario sobre “los popis”, el cual admite fue una equivocación e imprudencia por el momento en que lo hizo.