Arcángel, Tockischa, Bulova y DJ Adoni presentarán concierto en Punta Cana

Santo Domingo, RD

El 14 de agosto será la cita con Arcángel, Bulova, Tokischa y Dj Adoni, quienes estarán presentando un espectáculo basado en su mejor repertorio, con el fin de que la concurrencia pueda disfrutar de buena gana el despliegue musical de la noche.

Angel Production y SA Concerts son los responsabeles del “party” Welcome to the Summer Vo. 2, con la participación los artistas ya mencionados, quienes prometen un concierto sin igual en la discoteca Imagine de Punta Cana.

Arcángel quien está estrenando el tema, “Insegura”, viene al país en un momento importante para su carrera dado que su público está ansioso por disfrutar de su música y vivir la experiencia de sus peculiares presentaciones en vivo.

DJ Adoni, se ha posicionado como la revelación del momento y estará llevando a cabo una sesión de mezcla que prometen ser alucinante y poner a tono toda la concurrencia a modo de prepararlos para las presentaciones en vivo que desfilarán durante la noche.

Tockischa, con sus canciones explícitas se ha posicionado como la artista femenina más impactante y revelación del género urbano con temas como Tukuntazo, Perra como Tu, No Me Falles, Desacato Escolar, Bellaca Putona, Yo No Me Voy a Acostar, entre otros que acumulan más de cincuenta millones de “views” solamente en You Tube, lo que supone un arrastre sobresaliente, como pocas de su género.

Otro de los artistas que forman parte de este interesante “line up”, es el reconocido Bulova, quien también aprovechará el momento para hacer gala de su palmarés musical interpretando las canciones más reconocidas de su repertorio. De seguro no han de faltar temas como el nuevo lanzamiento Eso Era Ante, Vamo Pal Bronx, Y Eso, The Hobbie, Hoy Me Desacato; entre los otros que han construido su rutilante carrera.

“Welcome to the Summer Vo. 2” cuenta con la animación de DJ Alberto Peralta, para amenizar el ambiente a modo de entremés, con el cual el público podrá disfrutar y mantenerse en alta durante toda la noche.