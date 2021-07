Ala Jazá en "el ojo del huracán" por comentario tras muerte de Johnny Ventura

Redacción Digital

Santo Domingo, RD.

El cantante Ala Jazá ha sido criticado por los usuarios de las redes sociales, luego de que pocas horas después de la muerte de Johnny Ventura dijera a través de un live en Instagram que el fallecido merenguero no apoyó el género.



"Ahorita se arma un chisme que Ala Jazá es un indolente del género, cuál género si estos tigueres nunca han apoyado este género", dijo el cantante de merengue.



Los usuarios aseguran que la manera en la que Alá Jazá se expresó sobre la muerte de Johnny Ventura no fue la más respetuosa.

“Suéltenme en banda, no me busquen la boca a mí, tu sabe que yo le suelto lo que va...Don Johnny que Dios lo tenga en la gloria, todo bien no hay problema, pero yo no puedo amargarme la vida ahora”, dijo en un live Ala Jazá.



Usuarios de Instagram externaron su molestia con la forma de Ala Jazá expresarse hacia el fallecido merenguero, @jimenez_fit01 dijo que Jazá “no sabe los aportes culturales que este señor (Johnny Ventura) hizo y las luchas que se libraron en aquellos tiempos para que hoy tú (Alá Jazá) estés cantando merengue”.

Además @diannetidetueni11 dijo: “Puedes estar seguro que hoy también murió tú carrera!”, en un comentario a un video en la cuenta de Instagram de Ala Jazá.



Luego de estremecer las redes, Ala Jazá publicó un video pidiendo disculpas, dice que distorcionaron sus palabras, pero que "si no me sale hacerle un popurrí o un homenaje, no me sale, yo hago las cosas de corazón".

Se despidió pidiendo disculpas y saludando a la familia del Johnny Ventura.