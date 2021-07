Ashton Kutcher y Mila Kunis no creen en el baño diario ni para ellos ni para sus hijos

Redacción Entretenimiento

Esto ocurrió luego de que los anfitriones del podcast Armchair Expert, Monica Padman y Dax Shepard empezaran a discutir que usar jabón todos los días elimina los aceites naturales del cuerpo, Kutcher y Kunis estuvieron de acuerdo.

Padman se sorprendió de estar en la minoría diaria de lavado de cuerpo completo y preguntó: "¿Quién te enseñó a no lavarte?" y la la actriz ucraniana respondió: “Yo no tenía agua caliente cuando era niña, así que no me bañaba mucho de todos modos”.

Tal parece que esos hábitos han continuado con ella y los dos hijos de Kutcher, Wyatt, de 6 años, y Dimitri, de 4.

“Pero cuando tuve hijos, tampoco los lavaba todos los días”, continuó la actriz. “Yo nunca fui esa madre que bañó a sus recién nacidos”.

Y Kutcher se mostró de acuerdo con su esposa sobre el aseo de sus niños, agregando: “Ahora, aquí está la cosa: si puedes ver la suciedad en ellos, hay que bañarlos. De lo contrario, no tiene sentido”.

El actor dijo que sí se lava "las axilas y la entrepierna todos los días y nada más", y tiene tendencia a "arrojarme un poco de agua en la cara después de un entrenamiento para sac