A Gines Jiménez, la actriz de "Don Rubén", le dolió que involucraran a un funcionario del PRM en su ficción

El teléfono de Ginés Jiménez no para de sonar. Su risa, a veces nerviosa, también la acompaña en este marasmo colectivo entre realidad y ficción generada por el video que protagonizó, titulado "Don Rubén", y que se hizo viral, amargándole el día a un funcionario del actual gobierno.

"Hoy mi teléfono no se ha callado, con eso te digo todo", expresó Jiménez en una entrevista en el canal de Youtube del programa radial "El Mañanero con Boli", donde estuvo acompañada del productor del audiovisual, Carasaf Sánchez.

El video en cuestión fue compartido en la red social Facebook de Carrasaf el pasado 13 de julio con el título “Ojo con este tipo de jefes, qué descarado” y en el que se oye a "Don Rubén" (el personaje) acosando a una subalterna (interpretada por Ginés Jiménez).

El material audiovisual llevó incluso a que José Rubén Gonell, director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor (ONDA), negara que fuera él la persona que habla para “seducir a la joven”, como insinuaban o referían páginas de redes sociales o portales de internet.

+ Historia de la actriz

Desde la noche del lunes, Ginés comenzó a notar que algo pasaba con el video, pues en su grupo de la universidad (es estudiante de término de la carrera de Comunicación Social de la O y M) empezaron a enviarlo por Washapp.

"En el grupo de la universidad mandan el video y arriba dice reenviado muchas veces y yo dije: bueno, ¿qué pasó ahora? Empezaron a decir un reguero de cosas y en la noche comenzaron a publicarlo en ciertas páginas de Instagram".

Dentro de los post, observó los primeros indicios, talvez sin tener claro que el tema iba a tomar otro giro: "Lo que a mí no me gustó fue la descripción que le pusieron al video, que fue involucrando a un funcionario del PRM que estaba acosando a su secretaria y yo dije: -cónchale, ya la cosa se está saliendo de control".

En la mañana del martes, cuando se levantó, notó que su teléfono sonaba de manera insistente. Claro, ya la turbina mediática de las redes sociales descontroladas estaban con un caso que en nada se correspondían con la grabación original.

"Son las diez y tengo sueño, me quiero acostar de nuevo, y veo que el celular suena: tilin, tilin, tilin. y digo yo: - ¿y quién es que está llamando a esta hora?", relató entre risas a "El Mañanero".

Como enseñanza, la joven actriz llamó a los medios a que investiguen bien antes de publicar una información "porque a mí me dolió más que involucraron al partido que está en el poder (Partido Revolucionario Moderno) para joderlo cuando no debería de ser así".

También recomendó a las personas "que no se crean muchas cosas que se vean en las redes sociales" porque muchas "son actuadas, no son reales".

Ginés fue elogiada por la naturalidad de su actuación, faceta que estudió en la Escuela Nacional de Arte Dramático, de donde es egresada. También es maquillista.

"Desde muy pequeña siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con el arte y desde que terminé el bachillerato decidí estudiar en la Escuela de Arte Dramático", contó.

A Carasaf lo conoció a través de una agencia de talentos, cuando estaban por grabar un cortometraje de los que produce la esposa del actor y cantante.

"Me estaban buscando a mí y lo acepté. El me conoció por el video que había grabado con su esposa y partir de ahí nos relacionamos, él me buscó para el video de Eplotate. Yo hice la coreografía, bailé en el video y seguimos", indicó.

Carasaf Sánchez, en cambio, relató que ese video quiso hacerlo lo más real posible y que se trata de un material educativo "que le dice a la mujer: cuando se te acosen, denúncialo".

También reveló que el nombre de "Don Rubén" viene porque el actor real que le pone la voz se llama Rubén Matos, quien a la vez le puso el sobrenombre a su co-protagonista de Yanis, porque así se llamará su hija cuando nazca pronto.

Esos nombres son inventados para que a ellos no se les olvidara durante la actuación del video, afirmó Carasaf, quien recomendó al director de la ONDA a que someta a la justicia a los responsables de difundir su nombre a raíz del video y así limpiar su imagen.