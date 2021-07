El Alfa recula y borra la publicación de su “verdad” sobre los atentados

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El Alfa borró la publicación de su “verdad” donde daba supuestos nombres y motivos de los atentados en su contra.

El cantante publicó un largo escrito donde decía que “llego el momento de decir la verdad. No voy a perder 14 años de trabajo constante por quedarme callado”. Sin embargo, unas horas después la publicación ya no se encuentra en su perfil.

En la publicación El Alfa afirmó que Ariel Antonio Almánzar, mejor conocido como "Bibi top dollar" lo contactó para que grabara con el también cantante urbano El Mayor Clásico “obligatoriamente” y como él en ese momento se negó, el referido hombre supuestamente lo amenazó.

“Llegue a Miami con ganas de seguir creciendo y de abrir las puertas que nunca se han abierto, de la nada aparece esta persona @topdollarbibi (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) y me dice que tengo que grabar con el Artista Urbano El Mayor Clasico obligatoriamente. Mi Respuesta en ese momento fue que tenía algunos proyectos pendientes y que más adelante le avisaría”, escribió El Alfa en su cuenta en la red social Instagram, en un post que tituló “La verdad os hará libre”.

Agregó que: “BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR) me respondió: EN MIAMI CONTROLO YO Y SI NO GRABO VOY A PAGAR LAS CONSECUENCIAS. Antes de irse me dijo: ¡¡¡yo soy un hombre muy peligroso!!!”.

Asimismo, responsabilizó a Antonio Almánzar por el atentado que sufrió hace unas semanas cuando le dispararon a su Roll Royce en las afueras de los estudios de Nicky Jam, al igual que el incendio a su Bugatti en el parqueo de su casa.

“La realidad es que ya no sé qué hacer. Solo quiero seguir logrando mi sueño y darle lo mejor a mi familia Y a mis fanáticos. Cualquier cosa que me pase a mi o a mi equipo de trabajo el responsable es BIBI (ARIEL ANTONIO ALMANZAR)”, manifestó El Alfa.

Todavía no se sabe el porqué retiró la publicación.