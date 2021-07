Rapero R. Kelly es acusado de abusar sexual a un adolescente de 17 años

Jennifer Peltz/AP

Nueva York

Los fiscales federales en el caso de tráfico sexual de R. Kelly dicen que tuvo contacto sexual con un niño menor de edad además de con niñas, y el gobierno quiere que los miembros del jurado en su próximo juicio por tráfico sexual escuchen esas afirmaciones.

Los fiscales emitieron una amplia serie de acusaciones adicionales, pero no nuevos cargos, contra la estrella del R&B en un expediente judicial el viernes. La selección del jurado comenzará el 9 de agosto en un tribunal federal de Nueva York para Kelly, quien niega haber abusado de alguien.

El sábado se envió un mensaje a sus abogados sobre las acusaciones adicionales.

El cantante ganador del Grammy está encargado de liderar lo que los fiscales llaman una empresa criminal de gerentes, guardaespaldas y otros empleados que supuestamente lo ayudaron a reclutar mujeres y niñas para el sexo y la pornografía y a ejercer mucho control sobre ellas.

Los cargos involucran a seis mujeres y niñas diferentes, que no se mencionan en los documentos judiciales.

Ahora, a los fiscales también les gustaría que los miembros del jurado escucharan sobre más de una docena de personas a quienes el gobierno alega que Kelly abusó, amenazó o maltrató sexual o físicamente.

Entre ellos, dice el gobierno, se encontraba un joven de 17 años y aspirante a músico a quien Kelly conoció en un McDonald's en diciembre de 2006 y luego invitó a su estudio de Chicago. Después de preguntarle al niño qué haría para triunfar en el negocio de la música, Kelly le hizo proposiciones y tuvo contacto sexual con él cuando aún era menor de edad, según el expediente judicial de los fiscales.

Y cuando Kelly estaba a punto de ser juzgado por cargos de pornografía infantil en Chicago en 2008, el mismo joven le dijo al cantante que tenía acceso a un jurado, y Kelly le pidió que se pusiera en contacto con el jurado y le diera fe de que era un "buen tipo", fiscales. escribió.

La presentación no dice si el joven lo hizo. Kelly fue absuelto en ese caso.

El niño también presentó a Kelly a un amigo de 16 o 17 años, con quien los fiscales dicen que el cantante comenzó una relación sexual varios años después. Kelly también filmó a los dos jóvenes en encuentros sexuales con otras personas, incluidas algunas de las novias de Kelly, según el documento.

Los fiscales escribieron que los relatos de los niños y otras personas ayudarían a demostrar que los cargos reales "no fueron hechos aislados y formaron parte de un patrón más amplio".

El cantante multiplatino, nacido como Robert Sylvester Kelly, es conocido por trabajos que incluyen el éxito de 1996 "I Believe I Can Fly" y el clásico de culto "Trapped in the Closet", una historia de múltiples partes de traición e intriga sexual.

La vida sexual de Kelly ha sido objeto de escrutinio desde la década de 1990 , y actualmente también enfrenta cargos relacionados con el sexo en Illinois y Minnesota. Él se ha declarado no culpable.