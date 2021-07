Santiago Matías informa El Alfa está sedado tras enterarse del incendio a su Bugatti

Redacción Entretenimiento

Aunque El Alfa aún no se ha pronunciado sobre el incendio a su Bugatti, el productor Santiago Matías informó que el artista no ha hablado con nadie y está sedado tras enterarse del hecho.

“Traté de comunicarme con Alfa y con su equipo, sí me comuniqué con una gente de confianza que fue quien me dio luz verde de que sí era su vehículo (el Bugatti) y me dijo que El Alfa está sedado, está durmiendo porque eso le ha chocado demasiado”, dijo Matías en su programa “Alofoke radio show”.

El influencer también dijo que se comunicó con David Ortiz, quien el pasado jueves estuvo con El Alfa y manejo el referido carro de lujo, y este le confirmó que el parqueo que se ve en el video donde está el auto quemado es el mismo del edificio donde reside el cantante dominicano.

Se recuerda que El Alfa lanzó un tema “Caso Bugatti” tras el escándalo que se formó en redes sociales a principio de año sobre si se había comprado el auto de lujo o no.

Luego de que transcendiera la noticia que el Bugatti de El Alfa fue incendiado por desconocidos en Miami, varios artistas se han solidarizado con el dembowsero y han enviado mensaje de apoyo.

Farruko, La Insuperable, Don Miguelo, Kiko el Crazy, El Mayor Clásico, Chimbala, entre otros, reaccionaron al hecho.