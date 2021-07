Gloria Trevi quiere recordar cómo seducir tras el encierro por la pandemia

Alicia Civita/EFE

Aunque la cantante mexicana Gloria Trevi asegura que no tiene ese problema, sí que está “preocupada” por la pérdida de las habilidades de seducción entre los solteros tras el encierro de la pandemia. Por eso se dedicó a componer canciones que funcionen como “un manual de instrucciones” para encontrar el amor, así sea de a ratos o “como lo necesiten”.

Así describió en entrevista con Efe, y con el humor que la caracteriza, el concepto de su nuevo disco, agendado para los próximos meses. La probadita inicial llegó este fin de semana por cortesía de una colaboración con el artista urbano puertorriqueño Guaynaa.

Se trata de una canción “perfecta para la discoteca” que lleva por título “Nos volvimos locos”.

“Esto es solo la punta del iceberg de lo que tengo para ayudar a la gente a pasar el mal trago de la pandemia”, explicó Trevi, quien quiere llenar a su público de colores tan diversos y alegres como los que salen en el vídeo de “Nos volvimos locos”.

“También les quisimos recordar cómo se liga, porque yo tengo amigos solteros que dicen que ya ni se acuerdan. Tengo un hijo de 15 años que tiene muchas preguntas sobre eso, porque el confinamiento le cortó el desarrollo natural de esas cosas. La música sirve hasta para eso”, aseguró.

Para eso y mucho más. Su disco anterior, “Diosa de la noche”, se transformó en un canto de autoestima. Su mayor éxito, “Ábranse, perras”, es una de las canciones que más le pidieron durante su última gira de conciertos y le celebran en las redes sociales.

Con “Nos volvimos locos” asegura, en un obvio tono de broma, que está dispuesta a mandar regalos de boda a los que lleguen al altar gracias a ella. “Todo por el amor”, aseguró entre carcajadas.

Está “muy orgullosa de la canción”, que compuso con Leonel García (Sin Bandera) y Marcela de la Garza, una compositora mexicana cuyos temas aparecen en los repertorios de estrellas como Thalía, Paulina Rubio, Fey y Pandora.

“Es bailable, tiene toques urbanos, pero es diferente. Es mi sonido en este 2021 y el de Guaynaa, que fue el compañero perfecto para esta aventura”, indicó Trevi, quien conoció el trabajo del artista boricua con su sencillo “Monterrey”, que salió al mercado en febrero de este año.

SIEMPRE LA TREVI

A sus 53 años de edad y casi 40 en los escenarios, Gloria Trevi tiene clarísimo que sus fans no le perdonarían una ausencia en la nueva producción de canciones de desamor.

“De hecho, el próximo sencillo es una de las canciones cortavenas más fuertes de mi carrera, y no es la única”, anunció. Sin embargo, hay más fiesta que nostalgia.

Es el modus operandi de esta mujer que ha usado la música para salir de los problemas que la vida le ha despachado en cantidades industriales. Los más recientes tuvieron que ver con la pandemia. Aunque se ha negado a dar nombres o detalles, su familia fue golpeada por la covid-19.

“Afortunadamente, ya mis papás están vacunados. Los pude abrazar después de año y medio y fue un alivio muy grande”, manifestó. En medio de las preocupaciones, Trevi organizó programas de ayuda para los artesanos mexicanos afectados por la pandemia, hizo música nueva y le dio los últimos toques a la serie en la que contará la historia de su vida.

SIN FILTROS Y CON LÁGRIMAS

La bioserie de Gloria Trevi comenzará a grabarse a fin de año y la artista asegura que no se guardó nada. “Revisité todos los episodios de mi vida y cuando digo todos, son todos”, prometió.

Eso incluye los años que provocaron su detención y sus años en la cárcel. El nacimiento de sus hijos, la muerte de su hija, su viacrucis y su redención.

“Lloré muchísimo revisitando las cosas, me enojé cuando me di cuenta de cosas que he debido notar cuando estaban pasando, pero así es la vida. Yo ya aprendí que el pasado es el pasado. Ahora, decidí contarlo porque estoy convencida de que voy a poder ayudar a muchas mujeres con mi historia”, indicó.