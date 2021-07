Artistas se solidarizan con El Alfa tras la quema de su Bugatti

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Luego de que transcendiera la noticia que el Bugatti de El Alfa fue incendiado por desconocidos en Miami, varios artistas se han solidarizado con el dembowsero y han enviado mensaje de apoyo.

Farruko, La Insuperable, Don Miguelo, Kiko el Crazy, El Mayor Clásico, Chimbala, entre otros, reaccionaron al hecho.

Aunque El Alfa aún no se ha pronunciado sobre el tema, el productor e influencer Santiago Matías “Alofoke” dijo que el cantante está sedado tras enterarse de lo que le hicieron a su automóvil de lujo.

El artista puertorriqueño Farruko, quien es amigo del dominicano y tienen varios temas juntos, le ofreció su apoyo en este momento “lealtad va por encima de todo”

“Y véalo como motivación además ese carro llevaba Tanta dema enzima que algún momento iba a pasar algo mejor así a que me le pasara un accidente o una tragedia en ese vehículo usted ta matando mañana viene sale uno más duro y le cambian hasta la caja y se monta en uno más nuevo 2023 pa eso usted trabaja siga trabajando no deje que estas cosas lo detengan yo no sé en realidad que el hombre hizo pa desatar tanto odio así en una persona pero de mi parte conmigo ha sido un varón y siempre agradecido y no tengo nada malo q decir del hombre solo q es un tipo luchador un ejemplo a seguir y q es la cara de República Dominicana ???? y que cuenta conmigo en las buenas y en las malas”, reza parte del mensaje de Farruko.

Mientras que Don Miguelo le aconsejó al intérprete de “Singapur” mudarse de Miami y venir a su país: “Creo que ya es hora de que “ENMANUEL HERRERA BATISTA” se venga a vivir otra vez a su bloque “RD”. Te guste o no te guste un artista no hay razón alguna para hacer este tipo acciones. Los que venimos de abajo sabemos lo que cuesta lograr cualquier cosa material en la vida”.

En ese sentido le hizo algunas sugerencias: “1- ven pa’ tu bloque que de acá salen vuelos para todas partes del mundo. 2- Busca gente que te proteja cuando salgas a trabajar. 3- No te mezcle con gente que solo buscan cómo darte el palo cuando te agaches. Y para terminar, lo más importante!!! “BUSCA LA PAZ DE DIOS”, porque se puede estar en paz en medio de demonios”.

Por su parte, El Mayor Clásico, quien ha tenido algunos roces musicales con El Alfa también salió en apoyo al oriundo de Herrera, Santo Domingo Oeste.

“Usted nunca ha visto un presidente dando un discurso con 2 ametralladora en la mano , saben porque hay algo que se llama inteligencia no tigueraje Que son cosas muy distintas Hay gente que no soportan ver las estrellas brillar nosotros los artistas hacemos música para mantener nuestra familia, esto qué pasó es una ENVIDIA grande No estoy de acuerdo”, dijo El Mayor.

La Insuperable escribió: “Pero es que yo no entiendo cuál es el odio hacia @elalfaeljefe un fajador que trabajando solo hace que nuestra bandera esté más alta , está bueno de que quieran abusar a ese nivel de él… Yo no entiendo si es que quieren ver a los dominicanos revoltiao defendiendo uno de los de ellos estamos contigo”.

Kiko el Crazy dijo: “Quiero que sepan que este carro es uno de los logros más grande de la música urbana y fue comprado con sacrificio. El que hizo esto no tiene respeto por el sacrificio que se hace para representar una bandera como lo ha hecho @elalfaeljefe esto me partió el alma”.

La tarde de este viernes circuló un video donde se ve el automóvil de lujo quemado.

Recientemente el cantante de “4k” utilizó el famoso carro, valorado en más de 3 millones de dólares, para ir a los Premios Juventud junto al expelotero David Ortiz, donde tuvo tres participaciones estelares.

Se recuerda que El Alfa lanzó un tema “Caso Bugatti” tras el escándalo que se formó en redes sociales a principio de año sobre si se había comprado el auto de lujo o no.