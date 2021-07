Margarita Copello, bujía impulsora de la música clásica en el país

Pachico Tejada

Santo Domingo

Las bellas artes, y sobre todo la música clásica dominicana está de luto. Ha perdido a doña Margarita Copello de Rodríguez, una de sus más aguerridas defensoras, al frente de Fundación Sinfonía.

“Doña Margarita tenía pasión por la belleza: música, danza, todas las artes. Una exquisita sensibilidad. Admiraba de los artistas la entrega, la disciplina, y ella misma fue en su trabajo un ejemplo de perseverancia, voluntad y generosidad”, recuerda Margarita Miranda de Mitrov, presidente de Fundación Sinfonía.

El Ministerio de Cultura externó su pesar por el deceso de Copello. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida Margarita Copello. Su legado en la música clásica, permanecerá por siempre. Paz a su alma”, expresó la ministra Carmen Heredia.

Nacida en Santiago de los Caballeros el 21 de octubre de 1931, Copello tuvo un papel primordial cuando en 1986 una crisis amenazaba con hacer desaparecer a la Orquesta Sinfónica Nacional. Es cuando el maestro Carlos Piantini, a la sazón director de la OSN, acude al esposo de doña Margarita, Pedro Rodríguez Villacañas, quien reune a un grupo de amantes de la música naciendo de esta manera Fundación Sinfonía, Inc.

Desde ese momento fue la presidenta de esta entidad, puesto que ocupó hasta 2019. “Era una combinación muy especial de alguien muy perfeccionista, con mucha disciplina, y una dulzura infinita. Tenía una cualidad para sacar lo mejor de cada uno de nosotros”, asegura Miranda.

Desde su posición al frente de la entidad, su pasión por la música, y la de un grupo de otros amantes de este arte, dieron un gran impulso a la Orquesta Sinfónica Nacional, de manera especial con la creación del Festival Musical de Santo Domingo, en 1997, un evento cultural de nivel mundial.

De igual manera, menciona Miranda, que en los últimos 10 años con las residencias orquestales y talleres para jóvenes instrumentistas y cantantes, la Fundación Sinfonía puso la zapata para el futuro de la música clásica en República Dominicana, “pues nuestro país está lleno de talento”.

A esto se suma que gracias al entusiasmo y gusto por la música, se consiguió establecer una tradición de conciertos clásicos de muy alto nivel, con solistas, directores e instrumentistas de fama internacional, quienes comparten escenario con los músicos clásicos nacionales y con los miembros de la OSN.

“La dama de la música”, como era conocida Copello, se casó en 1954 con el mencionado Pedro Rodríguez Villacañas, con quien procró seis hijos: Pedro Anselmo, Margarita Eulalia, José Antonio, Juan Carlos, Marisol y María Teresa.

“Trabajar junto a ella fue la mejor escuela y el modelo ideal para continuar su legado en la Fundación Sinfonía”, concluye Miranda de Mitrov.

Agradecimiento.

Una de las figuras del arte que externó su pesar por el deceso de doña Margarita Copello fue la violinista Aisha Syed, quién uso su cuenta de Instagram para agradecer la ayuda que le dio cuando necesitaba viajar a estudiar.

“Apoyo´ mi carrera innumerables veces. Cuando me citaron a audicionar en Londres a la escuela de mu´sica cla´sica de nin~os prodigios fue ella quien nos gestiono´ a mi madre y a mi´ esos caros boletos ae´reos para que yo a mis trece an~os pudiera audicionar en Londres y no perdiera esa oportunidad, me admitieron”, escribió la violinista.

Recordó que la envio´ a Francia, luego de ser aceptada como solista en el festival de Fontainebleau, a los 15 an~os, y que uno de sus discos fue lanzado en su casa, y que la invito´ al Festival Musical de Santo Domingo en 2015, que y asisti´a a cada uno de sus conciertos en el Teatro Nacional.

“Siempre recordare´ su bondad y sonrisa cuando me deci´a cada vez que la vei´a: avi´same con tiempo para mandarte a hacer el bizcocho de las galletas Mari´a. Bizcocho que me hicieron muchas veces en su casa”, terminando la nota con un “Hasta siempre”.

Legado.

“La recordaremos como un ser humano excepcional, noble, generoso, cuyo legado está vivo y permanecerá para el beneficio de generaciones presentes y futuras de nuestro país”, comentó Margarita Miranda de Mitrov, presidente de la Fundación Sinfonía al hablar de Margarita Copello.

Añade que a “La dama de la música” no le gustaban los homenajes, por lo que la mejor forma de rendirle tributo es seguir con su trabajo y su legado.