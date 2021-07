Reseña: aguas cristalinas, arenas suaves, diálogos torpes en 'Old'

Jocelyn Noveck/AP

Los Ángeles, EE.UU.

"¿Puedes creer que encontré esto en línea?" Prisca, encantada, le pregunta a su esposo Guy al comienzo de "Old", mientras su familia llega a un resplandeciente resort de playa.

No ser una Debbie Downer tan pronto, pero esto no es una buena señal, ni para la familia ni para la película. "¿Puedes creer que encontré esto en línea?" se ha convertido en el eslogan trillado de la película de terror de las vacaciones. Cada vez que un personaje dice eso, ya sea en una finca inglesa de ensueño o en un retiro costero impresionante, puedes configurar tu reloj: el primer cuerpo aparecerá en minutos.

Aún así, esperamos lo mejor. "Old" es una película de M. Night Shyamalan, así que sabes que la premisa será inteligente y provocativa. Y, francamente, somos una audiencia cautiva. Es verano, ha sido un año terrible y todos podríamos usar dos horas en una hermosa playa, incluso si es virtual. Solo danos algunos personajes carnosos que podamos animar, un mínimo de historia de fondo para que nos importe y un diálogo decente para hacer avanzar las cosas. No hay mucho que pedir, ¿verdad?

Aparentemente lo es. Porque Shyamalan desconcertantemente prescinde de todo eso, confiando únicamente en una premisa tentadora y un hermoso paisaje. Simplemente no es suficiente.

Los personajes son extravagantes, pero confía en nosotros, no de una buena manera, de una manera molesta e instantáneamente tediosa, te reto a que te preocupes por mí. Los niños son lo suficientemente amables, pero cada adulto es más exasperante que el otro y más ridículo. Quizás no sea su culpa. El diálogo es a menudo torpe como una caricatura. Seguramente te encontrarás riendo a carcajadas varias veces, solo para recordarte tímidamente que esto no es una comedia.

Prisca y Guy están de vacaciones con sus hijos, Trent, de 6 años, y Maddox, de 10. Guy (Gael García Bernal) es un actuario de seguros ansioso; no es el uso más lógico de los encantos de Bernal, pero está bien, constantemente publica estadísticas sobre cómo mueren las personas en accidentes Prisca (Vicky Krieps) es una curadora de museo, claramente guardando un secreto. Hay problemas matrimoniales, establecidos superficialmente en una escena temprana donde la pareja discute, los niños escuchan. "¡Siempre estás pensando en el futuro!" Prisca grita. "¡¡Me hace sentir que no me ven !!" Guy responde: "¡Siempre estás pensando en el pasado!" Los niños no tienen idea de qué diablos están hablando. Honestamente, ¿lo harías?

Al día siguiente, el espeluznante gerente del resort les ofrece una oportunidad tentadora: un viaje a una playa apartada en una reserva natural, rodeada de acantilados. Pronto se van en una camioneta de hotel (conducida por el mismo Shyamalan, en una pequeña parte) junto con otra familia: Charles, un médico imperioso (Rufus Sewell), Chrystal, su joven esposa obsesionada con la belleza (Abbey Lee), su hija joven y la madre mayor del médico.

En la hermosa playa, las cosas se vuelven raras rápidamente. Maddox reconoce a un conocido rapero llamado Mid-Sized Sedan (Aaron Pierre), sentado aturdido en la distancia. Trent va a nadar, solo para enfrentarse al cadáver flotante de una mujer, que recientemente había estado pasando tiempo con el rapero. El grupo intenta pedir ayuda, pero no hay señal. Llegan dos nuevos invitados: Patricia (Nikki Amuka-Bird), una terapeuta que sufre ataques epilépticos, y su esposo Jarin (Ken Leung), enfermero.

Pero toda esta turbulencia palidece ante lo que de repente les está sucediendo a todos: están envejeciendo. Rápidamente. Es más visible con los niños, que de repente pasan de la edad escolar a la adolescencia (Alex Wolff y el encantador pero infrautilizado Thomasin McKenzie). El pánico se instala y no hay salida: cuando alguien intenta irse, algo ataca su cerebro y se desmaya.

¿Qué esta pasando? El grupo calcula que media hora en esa playa equivale a un año de vida. Obviamente, la gente morirá. La única pregunta es quién va primero.

Pero ... ¡no nos importa ninguno de ellos! Si nos hubieran hecho preocuparnos, tal vez estaríamos preocupados cuando a alguien le extirpan un tumor del estómago del tamaño de una pelota de fútbol. O por el embarazo no planeado, el colapso mental, el asesinato, el ahogamiento, la convulsión… ¡oh, y una muy mala deficiencia de calcio!

¿Qué tan tonto es el diálogo? Pequeño ejemplo: en medio del sangriento caos en la playa, Trent les dice seriamente a sus padres: "Papá, mamá, ustedes deben mantenerse hidratados". Una vez más, esto NO se juega para reír.

Por supuesto, todo se reduce a un giro final al estilo Shyamalan, la parte más entretenida de la película, pero llega demasiado tarde. Escucha, todos estamos listos para divertirnos en la playa durante el verano. Pero para cuando se nos permite conocer el secreto aquí, nos sentimos un poco cansados. Y quizás por una buena razón. Esta película tiene una duración de una hora y 48 minutos. Entonces, solo una advertencia: al final, serás cuatro años mayor.

"Old", un lanzamiento de Universal, ha sido calificado como PG-13 "por su fuerte violencia, imágenes perturbadoras, contenido sugerente, desnudez parcial y lenguaje breve y fuerte". Duración: 108 minutos. Dos estrellas de cuatro.