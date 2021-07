Harvey Weinstein se declara inocente de 11 nuevos casos de abuso sexual en California

Andrew Dalton/AP

Los Ángeles, EE.UU.

Harvey Weinstein se declaró inocente en un tribunal de Los Ángeles el miércoles de cuatro cargos de violación y otros siete cargos de agresión sexual.

Los ayudantes del alguacil llevaron al violador convicto de 69 años a la corte en una silla de ruedas. Llevaba un mono de prisión marrón y una mascarilla. El abogado Mark Werksman se declaró culpable del magnate del cine en desgracia un día después de que Weinstein fuera extraditado a California desde Nueva York, donde cumplía una condena de 23 años de prisión.

Weinstein habló solo para decir “gracias” al juez Sergio Tapia, quien le deseó buena suerte al finalizar la audiencia.

Ahora espera un segundo juicio en una segunda costa y la posibilidad de otra larga sentencia.

La acusación de Weinstein involucra a cinco mujeres en incidentes que abarcan desde 2004 hasta 2013. Se dice que la mayoría tuvo lugar en los hoteles de Beverly Hills y Los Ángeles donde Weinstein, con sede en Nueva York, haría su sede para los negocios de Hollywood. Algunas tuvieron lugar durante la semana de los Oscar, cuando sus películas eran contendientes perennes antes de que el movimiento #MeToo lo derribara.

Se declaró inocente de cuatro cargos de violación, cuatro cargos de cópula oral forzada, dos cargos de agresión sexual por restricción y un cargo de penetración sexual por uso de la fuerza, cargos que en conjunto podrían traer una sentencia de 140 años.

Werksman le dijo al juez que estaba presentando documentos solicitando la desestimación de tres de los cargos, diciendo que estaban más allá del plazo de prescripción.

"No tienen fundamento, son de hace mucho, mucho tiempo, no están corroborados", dijo Werksman sobre los cargos después de la audiencia. "Confiamos en que, si tenemos un juicio justo, será absuelto".

Las mujeres no fueron identificadas en la acusación.

La abogada Gloria Allred, quien representa a dos de ellos, dijo que la edad de los incidentes no fue un factor en su veracidad.

“Las acusaciones de agresión sexual y violación toman mucho tiempo en reportar, por lo que la idea de que no se hayan revelado a un oficial de la ley durante muchos años no significa que no sean creíbles”, dijo Allred.

Los términos de la extradición de Weinstein requieren que su juicio comience en noviembre. Werksman dijo que Weinstein aún tenía que renunciar a ese derecho. Pero sería inusual que el juicio comenzara tan rápido. Weinstein regresa a la corte para una audiencia de mociones la próxima semana.

Un jurado de Nueva York encontró a Weinstein culpable de violar a una aspirante a actriz en 2013 en una habitación de hotel de Manhattan y de practicar sexo oral a la fuerza con un asistente de producción de cine y televisión en 2006 en su apartamento de Manhattan.

Está apelando esa condena, buscando un nuevo juicio. Weinstein mantiene su inocencia y sostiene que cualquier actividad sexual fue consensuada.

Los fiscales de Los Ángeles acusaron por primera vez a Weinstein en enero de 2020, justo cuando comenzaba la selección del jurado en el caso de la ciudad de Nueva York.

Más adelante en el año se agregaron más cargos y, en marzo, un gran jurado del condado de Los Ángeles lo acusó formalmente. Esa acusación fue revelada por el juez el miércoles, pero las acusaciones son esencialmente idénticas a las ya reveladas en denuncias penales anteriores.

La pandemia y las demoras procesales significaron que la extradición de Weinstein tomó más de un año. Sus abogados citaron el deterioro de su salud mientras buscaban mantenerlo en una prisión estatal cerca de Buffalo, Nueva York, hasta que comenzara la selección del jurado en el juicio de Los Ángeles.

En la audiencia del miércoles, Werksman solicitó un examen de salud de Weinstein. Dijo fuera de la corte que estaba especialmente preocupado por la visión de Weinstein.

“Se está quedando ciego de un ojo”, dijo el abogado.

Una vez una gran potencia en Hollywood junto con su hermano Bob y sus compañías cinematográficas Miramax y The Weinstein Co., Harvey Weinstein sería marcado como el archivillano del movimiento #MeToo a partir de fines de 2017, cuando los relatos de mujeres se publicaron en el New York Times. y el neoyorquino. Sería arrestado en Nueva York siete meses después.

Los rumores sobre el comportamiento de Weinstein se arremolinaron en los círculos de la industria cinematográfica durante décadas, pero silenció a muchos acusadores con sobornos, acuerdos de no divulgación y el temor de que pudiera aplastar sus carreras.

"Cualquiera que abuse de su poder e influencia para atacar a otros será llevado ante la justicia", dijo el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, George Gascón, en un comunicado el miércoles.

Los cargos de Los Ángeles provienen de un grupo de trabajo establecido para abordar la conducta sexual inapropiada en Hollywood a medida que #MeToo ganaba impulso.

Weinstein y el actor porno Ron Jeremy se encuentran entre los pocos acusados ??por el equipo, que se negó a procesar a más de 20 hombres famosos porque las acusaciones en su contra eran demasiado antiguas o no podían corroborarse.