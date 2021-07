Cantante Halsey se convirtió en mamá: “El nacimiento más raro y eufórico”

AP

Nueva York

Halsey tiene algo nuevo sobre lo que cantar: la maternidad.

La estrella del pop anunció en Instagram el lunes que dio a luz a su primer hijo. La joven de 26 años publicó fotos en blanco y negro de ella sosteniendo a su bebé junto a su novio, el guionista Alev Aydin.

La cantante escribió que su bebé nació el 14 de julio y se llama Ender Ridley Aydin.

"Gratitud. Para el nacimiento más 'raro' y eufórico. Impulsado por el amor ”, escribió Halsey en su publicación.

Halsey ha lanzado tres álbumes de platino y es conocida por éxitos como "Without Me", "Bad at Love" y "Closer" with the Chainsmokers.