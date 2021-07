Pamela Sued entra al quirófano para arreglar “detallitos técnicos” que no cedían con dieta ni ejercicios

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Con la sinceridad que la caracteriza la comunicadora Pamela Sued reveló que se sometió a una cirugía estética para hacerse unos “cuantos arreglitos” que había pospuesto realizarse por falta de tiempo.

“Yo me operé [ustedes saben que yo difícilmente me callo las cosas]. El lunes pasado me sometí a una cirugía estética que hace un tiempo venía ponderando y que por falta de tiempo [y pandemia] no había podido hacerme… así que aproveché que el Sr. Alonso se fue de campamento [y reina la paz y tranquilidad en mi hogar] y me hice unos cuantos arreglitos”, compartió Sued en su cuenta de Instagram.

La presentadora de “Pamela todo un show” explicó que hace tiempo está en un peso que se siente bien, pero había unos “detallitos técnicos” post maternidad que no cedían ni con dieta ni ejercicios.

Aunque no dijo qué tipo de “arreglos” se realizó, aprovechó para aclarara que no se hizo nada en los glúteos.

El doctor que la operó fue Manelic Mejía, cuñado de la senadora Faride Raful.

De inmediato la comunicadora recibió miles de me gusta y comentarios en la publicación.