Hermana de Alexandra MVP entra al escenario y "trapea la cocina" con Mozart

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La hermana de Alexandra Hatcu no aguantó su silencio. Romina Hatcu salió en defensa de la exesposa de Mozart la Para, reprocha el comportamiento del exponente urbano y le advierte que tiene cómo destruirlo.

"Todo el daño que le hiciste y ella aun así te tapaba y tienes el coraje después de tanto daño que le hiciste y tantas humillaciones de ir a dar entrevistas sobre ella cuando ella hasta tú no llegar a la casa ni se dormía", escribió en español la joven rumana.

La joven dijo que se hartó de ver a Mozart la Para hacerse la víctima en la historia de separación de Alexandra y que se había quedado callada "porque mi hermana no me dejó hablar, pero ya no me importa".

Luego agregó: "Mi hermana no está sola y yo debo defenderla porque ya estoy cansada de verla cómo está callada y no dice exactamente cómo están las cosas".

Entre las cosas que publicó Romina desmiente al urbano, quien aseguró que Alexandra sabía sobre su relación con Dalisa Alegría.

La rumana advirtió que tiene suficientes “cosas” de Mozart que lo pueden destruir.

"No amenaces descarado porque yo tengo cosas tuyas suficientes pa´ destruirte y pa´ que le enseñe al pueblo entero la clase de poco hombre que tú eres y la clase de padre que tú eres".

En su airada publicación habla de que en el último año y siete meses el artista no envía la pensión completa para su hija con Alexandra y que ni la edad de la niña se sabe porque cuando cumplió ocho años la felicitó por los nueve.

Su andanada prosiguió: “Todas las traiciones que le hiciste a mi hermana y no sé cómo no tienes miedo de seguir hablando y hundirte. De todas las cosas que hiciste existen pruebas”.

También sostuvo que su hermana "no tocó ninguno de los temas que debió tocar, yo decidí publicar todas esas cosas y no me arrepiento”.

Mozart la Para y Alexandra MVP mantienen un "match mediático" luego de tres años de separación.

Ambos han utilizado programas de radio y sus redes sociales para exponer las razones de la ruptura y a reprocharse de manera pública comportamientos íntimos.