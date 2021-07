Alexandra MVP presenta la otra cara de la cocina: por Mozart "aprendí a cocinar chivo, mondongo, rabo, etc”

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El sazón del pleito mediático entre la ex pareja que conforman Mozart la Para y Alexandra Hatcu se mantiene activo. Luego de que el exponente urbano ofreciera sus razones para el desencanto de la influencer, ella presentó "la otra cara de la moneda".

“Aprendí a cocinar los platos más típicos del país que me abrió las puertas y que se convirtió en mi segunda patria. Aprendí a cocinar chivo guisado, mondongo, rabo, etc”, expresó Alexandra MVP en un video que colgó la noche del viernes en su canal de Youtube y que este sábado cuenta con más de 865,000 visualizaciones.

Entre otras declaraciones, Mozart La Para manifestó hace una semana que cuando llegaba de las fiestas que amenizaba él mismo "tenía que hacerme fritos con salami" y que llevaban tres años separados, aunque viviendo bajo el mismo techo.

Según Alexandra Hatcu, realizó el video al que tituló "La otra cara de la moneda, El desenlace final", luego de pensarlo varias veces y porque se vio en la necesidad de hacerlo.

Explicó que para ella levantarse a la 1:00, 2:00 o 4:00 de la mañana significaba ningún sacrificio, ya que algo que aprendió de las mujeres dominicanas es la importancia de atender a la pareja.

Hatcu mostró imágenes y videos de la convivencia entre ella, Mozart La Para y la hija de ambos, mientras hablaba de lo que sucedió en la relación que sostuvieron.

"Producto de nuestro amor tuvimos nuestra hija. Es cierto, soy un ser humano con defectos y virtudes. Pasamos de estar muy enamorados, pasar hambre, llegamos hasta la gloria. En este proyecto yo me entregué en cuerpo y alma a ayudarlo a cumplir sus sueños. Aprendí a ser contable, estilista, etc, en búsqueda del sueño de ambos, de construir un futuro mejor", indicó.

La modelo contó que para ella fue doloroso escuchar lo que dijo su expareja sobre ella y que haya olvidado los momentos en los que cuando el artista llegaba de sus presentaciones compartían la comida y se quedaban hablando de lo que había sucedido en el dia y haciendo cuentos.

La influencer no vio como justo que Erickson Fernández, nombre de pila del cantante, expresara situaciones íntimas que no fueron ciertas.

“Me chocó escuchar que dijiste que teníamos tres años separados o durmiendo separados cuando siete meses antes de la separación pasamos el dolor más grande que una pareja puede pasar que ha sido la perdida de nuestro hijo, un hijo deseado y buscado”, manifestó.

Narró que la separación desde el principio debió manejarse de las puertas hacia adentro y que no era saludable exponerla.

En el video que tiene una duración de 8:51 minutos Alexandra Hatcu manifestó que en los cuatro meses de convivencia bajo el mismo techo la situación estuvo tensa y el trato del uno hacia el otro había cambiado, pero que seguían siendo una familia y que fue lo que más deseo pese a la ruptura.

“Nunca he hablado mal de ti ni lo haré porque no voy a hacerle daño a mi hija, pues uno con el amor no juega. El único interés de lo que están haciendo es tratar de sacar otro lado de Alexandra y no lo van a ver porque eso realmente no existe”, enfatizó.

Finalizó pidiéndole perdón al cantante urbano y deseándole lo mejor para él y muchos éxitos.

“Si viviste un infierno conmigo, como tú dices, durante estos 11 años de tu vida te pido perdón, realmente no era mi intención, pensé que estaba haciendo lo mejor por ti, por nosotros, yo daba mi vida por ti y me mataba con quien sea dijera algo en tu contra”, aseguró Alexandra.