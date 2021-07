DJ Adoni: de cargar cajas en una fábrica a rey de las mezclas musicales en Youtube y al centro de la controversia

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Julio Adoni Gross, nombre real del DJ Adoni, creció en el sector Los Minas en Santo Domingo, junto a sus padres, escuchando música tropical bachata, salsa, merengue y por supuesto la música urbana. A los 16 años emigró a Estados Unidos. Vivía en Carolina del Norte y allí trabajaba como obrero, cargando cajas en una fábrica de chocolates.

“Desde que vivía en Santo Domingo siempre me gustó poner música en la computadora, así que cuando se armaban los party en la fábrica donde trabajaba yo me encargaba de la música”, contó ayer a LISTÍN DIARIO en medio del escándalo que provocó “la caravana del teteo” que él protagonizó la noche del martes en la provincia Duarte, en plena pandemia del covid.

A sus compañeros en la fábrica en Carolina del Norte les encantaba lo que hacía con la música: “Así que me dediqué a prepararme y comencé tocando de gratis en las discotecas, hasta que lo primero que cobré por una de mis presentaciones fueron cincuenta dólares”.

Gracias a su talento y su inagotable perseverancia, este dominicano, de 27 años de edad, se ha convertido en la sensación de los platos a nivel internacional, trasladando su pegada a la plataforma de YouTube, donde ha tenido un gran respaldo con 711 mil suscriptores fijos.

+ Su sentir

“Me siento feliz y emocionado por el apoyo que he tenido de mis hermanos dominicanos y de la cultura latina de Estados Unidos, estoy orgullo de representar dignamente la República Dominicana en Europa y en otros países donde he conquistado el éxito”, comentó.

“Adoniiiiiiiiii” se le escucha vociferar en sus mezclas, las que llegan cargadas de mensajes coloquiales, que le han dado un toque especial para conectar con la gente.

“El que quiera perder su tiempo que no me aconseje”, “Estoy en romo feo”, “Cuando su opinión sepa a romo la tomaremos en cuenta”, “Atención vecino si le molesta la bulla, múdese del barrio” son algunas de las ya célebres frases que el Dj Adoni ha pegado y la gente la ha hecho suya.

Las mezclas de Dj Adoni incluyen bachatas, merengue, dembow, reggaetón y otros ritmos y es el primer Dj dominicano en obtener reconocimiento internacional, ya que su fama abarca a países de Latinoamérica y parte de Europa.

DJ vino por unos días al país y el destino lo llevó a San Francisco de Macorís, donde planificó la grabación de lo que denomina “un mix” (disco que recoge canciones de diversos autores, generalmente bailables).

Sin embargo, todo se salió de control y ahora podría enfrentar consecuencias tras la cita para el próximo lunes por parte de la Fiscalía que podría someterlo a la justicia por provocar aglomeraciones, prohibidas por la pandemia.

El hecho es que DJ Adoni protagonizó una caravana que congregó cientos de personas, durante la grabación de un mix y generó la reacción airada de críticos que reclaman que una actividad así no puede realizarse en medio de la pandemia del Covid-19.

“Tenía un día libre y quise traer un poco de alegría al público dominicano que tanto me ha apoyado. Debo aclarar que nosotros no convocamos a nadie, solo compartí unos breves segundos en mi cuenta de Instagram en donde dije: - voy a grabar un mix que hasta me voy a mudar de este barrio”, relató.

Eso bastó para que la gente se trasladara hasta allí e inmediatamente al iniciar el recorrido por las calles de San Francisco de Macorís, Tenares y otros lugares aledaños.

“Aunque mi intención nunca fue provocar ese tipo de aglomeración, también debo reconocer que me sentí muy emocionado cuando veía cómo los jóvenes, niños y adultos salían de sus casas a saludarme. Realmente fue muy emociónate”, admitió.

- Viniste a traer alegría a tus seguidores, pero también te has encontrado con el rechazo de una parte de la sociedad, ¿cómo ha recibido Dj Adoni las críticas que se han generado desde el mismo instante que la gente comenzó a compartir los videos?, se le preguntó.

Su respuesta: “Sé que la prensa está haciendo su trabajo y respeto a cada uno de los periodistas, pero a veces se replican las informaciones sin presentar el contexto o la realidad de las cosas".

Luego agrega: "Nuestra intención no fue armar un teteo, porque en estos momentos no estoy de acuerdo con los party de teteo, mira que me han buscado para tocar en teteo y me he negado porque no estoy de acuerdo con eso en estos momentos de pandemia”.

A pesar de todo, el Dj Adoni revive con emoción la manifestación de cariño que recibió la pasada noche del martes.

“La gloria es para Dios, todo esto que ha pasado con mi carrera y como mi gente en mi país ha recibido mi carrera, me hace sentir muy contento. Me sorprendí, me emocioné muchísimo y me hizo sentir muy feliz”.