Fausto Mata revela tiene depresión, sinusitis y colesterol alto

Fausto Mata dio a conocer los resultados de los estudios médicos a los que fue sometido tras estar padeciendo durante dos meses una serie de temblores que incluso lo han llevado de emergencia al hospital.

Según reveló el actor y humorista, el mayor padecimiento que tiene es la depresión también colesterol alto, problemas de tiroides y sinusitis crónica.

“Sufro de colesterol. A pesar de no tener un cuerpo ancho, tengo una sinusitis prácticamente crónica que se puede manejar mediante una operacioncita un poco invasiva, y la vamos a hacer gracias a Dios”, dijo a través de un video colgado en su cuenta de Instagram.

“Alguito en la tiroides, tengo presión alta y soy un tipo depresivo”, manifestó “Boca de piano”.

Estos problemas que afectan su cotidianidad son una respuesta, según explicó, a su depresión que se manifiesta aún más porque vive solo.

“A pesar de que hago comedia, yo soy un tipo muy depresivo y vivo solo. Hay cosas que se dan y no se dan y que me afectan, que me dicen y no me dicen y me afecta. Esta depresión ha dado al traste con todos esos síntomas que tengo”, agregó.

Y continuó: “Prácticamente yo soy una paella de cosas que se han juntado para mantenerme con este problema. Estoy bien del azúcar… Gracias a las personas que se preocuparon y se comunicaron conmigo. Gracias a Dios lo que tengo no es grave”.

Se recuerda que el comediante reveló en una entrevista con Ovandy Camilo que llevaba dos meses visitando el hospital.

Dentro de los síntomas que padece dijo que se le dificulta agarrar el celular, caminar, mover la cabeza con velocidad, hilar ideas y muchos mareos.

“Boca de piano”, quien vive solo, dijo que las crisis le han dado siete veces en dos meses y lo han tenido que llevar hasta en ambulancia a la Plaza de la Salud.

“Sentí temblor, visión borrosa, mareos, no tengo fuerzas en las rodillas, como vivo en una torre me meto en el ascensor, le doy al piso, abro el lobby, meto el pie en la puerta para que no se cierre y le digo al del lobby que me saque y ahí llamó a la ambulancia y me llevan”, explicó.