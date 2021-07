"Amigas, historias, líos y mucho drama" en el tráiler de la temporada 2 de Valeria

Europa Press

Madrid, España

Netflix ha lanzado el tráiler de la temporada 2 de Valeria, serie basada en las novelas de Elísabet Benavent que vuelve el 13 de agosto. En la nueva entrega Valeria (Diana Gómez), Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott) tendrán que atravesar momentos cruciales en sus vidas, pero lo harán cómo lo han hecho siempre: juntas.

Algunos de los problemas a los que tendrán que enfrentarse tendrán que ver con Víctor (Maxi Iglesias), el punto débil de Valeria, y Adrián (Ibrahim Al Shami), el que ha sido su marido hasta que Víctor apareció.

"Amigas, historias, líos y mucho drama...pero muchas más risas. Tras un verano en el que Valeria no ha hecho más que huir de sus problemas, ahora toca enfrentarse a ellos y elegir entre aceptar publicar la novela que le ha costado su matrimonio bajo un pseudónimo o renunciar a que esta vea la luz y con ello su sueño de ser escritora. Todo esto mientras su vida sentimental también se tambalea. La segunda temporada de Valeria estará cargada de historias de amor y amistad entre la protagonista y sus increíbles amigas", reza la sinopsis de la temporada.

"Chicas, he vuelto a Madrid y sigo sin saber qué hacer con mi libro. Lo de escribir mientras una se muere de hambre queda muy bien en una biografía pero, ¿qué hago? ¿Debería vender mi alma a una editorial?", se pregunta la protagonista en el tráiler. "¿Soy la única que siente la presión de tener que alcanzar el éxito antes de los 30?" afirma Carmen. "No, no, no. Pisas los 30 y la mayoría te ve como un útero con patas", se queja Nerea.

Valeria tendrá que replantearse qué esperar de su relación con Víctor. "Simplemente me pregunto si lo único que tenemos en común es eso, el sexo", asegura. "A veces se me olvida deciros que vosotras sois mi mejor historia de amor", añade el personaje de Diana Gómez. Además del tráiler, Netflix ha lanzado el póster de la temporada.

La temporada 2 está producida por Plano a Plano y cuenta con Benavent como productora ejecutiva. Marina Pérez y Montaña Marchena escriben los guiones de esta entrega, dirigida por Inma Torrente y Laura M. Campos.