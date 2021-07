Rachel Weisz: "Viuda Negra es todo lo que se puede esperar de una película de Marvel"

Europa Press

Los Ángeles, EEUU

Rachel Weisz interpreta a la espía Melina Vostokoff Viuda Negra, la nueva entrega del Universo Cinematográfico Marvel protagonizada por Scarlett Johansson. La cinta de acción, dirigida por Cate Shortland, retrocede en el tiempo para relatar los orígenes de la Vengadora Natasha Romanoff y se estrena de manera simultánea en los cines españoles y Disney + este viernes 9 de julio.

Weisz asegura que le fascinó la idea de formar parte de algo tan grande como el Universo Marvel y la forma en la que aborda sus personajes. "Cuando leí el guión, me llamó la atención que mostrara la vulnerabilidad del personaje de Scarlett Johansson. También me gustó que era un filme divertido... mi personaje es muy divertido, muy peculiar, no es un cliché. Es bastante excéntrico", relata la intérprete durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

Weisz reconoce que no ha leído los cómics de Marvel, pero confiesa ser una gran fanática de todas las películas "Con Viuda Negra, el público encontrará todo lo que se puede esperar de una película de Marvel, mucha acción emocionante, pero también es muy humana. Los personajes son muy vulnerables, creo que es divertida", dice la actriz.

UN OSCURO PASADO

Ubicada en el 'timeline' de Marvel entre Capitán América: Civil War y Vengadores: Infinty War, en Viuda Negra Natasha Romanoff se enfrenta a los capítulos más oscuros de su vida cuando surge una peligrosa conspiración relacionada con su pasado. Perseguida por una fuerza que no se detendrá ante nada para acabar con ella, Natasha debe lidiar con su historia como espía y con la estela de relaciones destruidas que dejó atrás mucho antes de convertirse en Vengadora.

Cate Shortland no oculta su orgullo por el hecho de haber dirigido una de las películas más esperadas del Universo Marvel tras el parón por la pandemia. "Siento como que he hecho unos amigos maravillosos. Creo que es lo mejor que podía pasar. Hemos hecho una película de la que estamos orgullosos y nos sentimos unidos. Ha sido una experiencia fantástica", afirma la directora del filme.

Después de realizar numerosos dramas, Shortland se enfrentó al mayor reto de su carrera cinematográfica, dirigir Viuda Negra. "Estaba aterrorizada. Me esforcé al máximo y fui muy clara sobre lo que yo quería y lo que sentía que la película necesitaba", concluye.

Los actores Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Ever Anderson y Michelle Lee completan el reparto de este thriller de acción de alto voltaje.