Mozart sobre su separación con Alexandra MVP: “Sentía que estaba atendiendo a Mozart la Para y no a Erickson Fernández

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Casi tres años después del divorcio Mozart la Para rompió el silencio sobre su separación de la madre de su hija, Alexandra Hatcu.

El cantante dijo que su divorcio no fue por terceras personas porque estaban teniendo problemas de parejas tres años antes de anunciar su separación y cuando empezó su romance con la actriz Dalisa Alegria, su exesposa estaba al tanto y también tenía una relación con otra persona.

En una entrevista en “Alofoke radio show” Mozart reveló que algunas de las cosas que hizo que su anterior relación se destruyera fue por a Alexandra no le gustaba que él invite amigos a su casa, no le cocinaba y se enfocaba en atender al artista y no al hombre.

Motivos de la separación

“Comenzaron las faltas de respeto ya cuando te mencionan a tú mamá, pasaron muchas cosas… Cuando tú llegas a tu casa e invitas a amigos y no son bienvenidos o yo llegaba de cuatro o cinco fiestas en un día y yo tenía que hacerme fritos con salami”, expresó el artista.

Agregó que dormían en habitaciones diferentes y al cuestionársele si no sentía que lo atendían como hombre, respondió: “Yo sentía que estaban atendiendo a Mozart la Para y no a Erickson Fernández. Por ejemplo, se enfocaban mucho en los views de YouTube y los “likes” de Instagram, cuántos party tiene, si nos vamos de fin de semana y muchas fotos bonitas”.

El intérprete de “Pa´ gozar” expresó que su relación era superficial y estuvieron tres años fingiendo ser la pareja perfecta para las redes sociales.

Mozart se defendió alegando que lo único que ha hecho “mal” para las personas es divorciarse, pero nunca pensó que las cosas llegarían tan lejos.

Alexandra sabía de su relación Dalisa

Sobre el video que se viralizó el Domingo Santo del 2019 cuando estaba en un restaurante con Dalisa Alegria, su actual pareja, el cantante afirmó que Alexandra sabía que él iba a salir con la actriz porque él mismo se encargó de informárselo.

Aunque en su momento la instagramer dijo que le tomó por sorpresa y le dolió mucho verlo con Alegria.

“La noche anterior que era Sábado Santo, yo tenía un tiempo durmiendo fuera, y esa noche yo le dije (a Alexandra) yo sé cómo está la situación (…) para decirte: yo estoy con Dalisa”, reveló y explicó que antes de esa confesió tenían tres años con problemas maritales.

Asimismo, explicó que en ese momento le preguntó a Alexandra si tenía a otra persona y ella le respondió que estaba conociendo a alguien.

Según su versión, esa misma anoche habló con esa persona por celular: “Ella lo llama y me lo puso y yo lo único que le dije fue: un placer hermano, aquí no hay nada, no somos nada y cualquier día nos damos un traguito porque si ustedes se mudan juntos, tú vas a vivir con mi hija y tenemos que tener una relación”.

A la persona, que el artista optó por reservarse el nombre, dijo que solo le pidió que le cuide a su hija, Charlotte, de ocho años, porque “yo pensé que se iban a casar”.

Con relación a los últimos tres años de relación con su expesposa donde se le veía ser una familia feliz en las redes sociales con hermosas postales, viajes familiares incluso regalos costosos que él le llegó a hacer a la influencer, el artista dijo que fue un “espejismo” y lo fingieron todo para el público.

“Fue un espejismo para el público y un espejismo para mí. O sea, yo me sentía que estaba engañando al público. Yo necesitaba sentirme enamorado y que estén enamorado de mí”, dijo.

Recalcó que la separación fue de mutuo acuerdo: “Nos sentamos hasta para publicar el texto (del divorcio) ya estábamos viviendo una mentira”.

Situación con Charlotte

El cantante urbano siempre ha sido muy apegado a su hija, pero tras su separación nunca ha podido dormir con ella porque su madre no deja que se quede en la casa que comparte con Dalisa.

Mozart dijo que ve a Charlotte cuando él quiere, pero solo a ratos. Manifestó que le gustaría tener diás fijos para verla y así se pueda quedar a pasar la noche con él.

“Yo quiero que sea un ejemplo de viernes a domingo porque las veces que yo busco la niña la llevo un rato a la casa, a comer helado, etc., pero la niña nunca ha dormido en mi casa porque no la dejan”.

Agregó: “Yo entiendo que es algo que me toca porque la niña tiene que vernos a los dos y no sentir esa lejanía. A mí me gustaría llevarme la niña cada vez que voy a una villa de fin de semana”.

Cirugías de Alexandra

Sobre los cambios físico a los que se ha sometido Alexandra MVP, el artista dijo que nunca estuvo de acuerdo con esas cirugías.

“Al principio cuando estábamos enamorados ella era una persona, pero al final era otra. A mí me gustaba lo del principio, pero a mí no me gustaba yo le decía que no se haga eso (cirugías) pero cuando yo estaba de gira que me iba un mes para Nueva York la encontraba operada”, manifestó el cantante.

En ese sentido, aclaró que esos cambios lo desencantaron, sin embargo, eso no fue la razón de su separación.

Dijo que es “jevi” que las mujeres se hagan sus “cositas”, pero no siempre porque “después no te estoy conociendo”.