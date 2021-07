Gwen Stefani y Blake Shelton se casaron en secreto

AP

Nashville, EE.UU.

Los entrenadores de “The Voice” Gwen Stefani y Blake Shelton celebraron sus nupcias durante el feriado del 4 de julio durante una boda de fin de semana en Oklahoma.

La estrella del pop y la estrella del country publicaron fotos el lunes de su boda, incluida una imagen de la pareja posando bajo un cielo crepuscular. Un representante de Shelton dijo que se casaron en su estado natal de Oklahoma y el cantante de No Doubt etiquetó las fotos de la boda con la fecha del sábado.

En una foto, Shelton vestía jeans y conducía un carrito de golf decorado con tul blanco, mientras que Stefani mostraba sus botas blancas debajo de su vestido de novia y sostenía un ramo de flores blancas.

Los dos cantantes anunciaron su compromiso en octubre. Las dos estrellas se conocieron como jueces en el programa de competencia de canto hace años. Después de que Shelton se divorciara de Miranda Lambert y Stefani de su esposo Gavin Rossdale en 2015, los dos comenzaron a salir. Han lanzado un par de duetos juntos, incluidos "Nobody But You" y "Happy Anywhere".