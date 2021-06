Alá Jazá lanza tema en homenaje a los policías

Santo Domingo, RD

En busca de seguir llevando música de calidad a sus seguidores, y no estar ajeno a las realidades del país, el merenguero Alá Jazá lanzó al mercado su más reciente sencillo musical “Policía”, en honor a los hombres de gris que cuidan a la población dominicana.

En esta oportunidad, a diferencia de otros temas que se han realizado en contra de los uniformados, el multi intrumentista, oriundo de Jarabacoa, hace un homenaje a los policías que día a día protegen a los dominicanos de diversos delitos.

En la historia Alá Jazá da una mirada a las virtudes que tienen los denominados “policías buenos”, al igual, que narra que sin “usar el arma, nos pondremos de acuerdo”.

El tema social, que ya fue presentado incluso al ministro de Interior y Policía Jesús “Chu” Vásquez, cuenta con cerca de 80 mil reproducciones en apenas unas cuantas horas en el canal de YouTube del merenguero y creador del “Mamguali”.

Alá Jazá previo al lanzamiento del video musical giró una visita al despacho del funcionario donde conversó y le mostró el material que acompañará el tema. De su lado, Jesús “Chu” Vásquez agradeció al cantante porque ningún artista nacional ha hecho una composición para homenajear a la policía nacional.

“Aunque algunas personas me han criticado por esta canción. Yo me siento súper orgulloso de seguir haciendo el bien. Hace falta bondad en este mundo, no todos somos iguales”, dijo Enmanuel Jiménez, nombre de pila del cantante y empresario.