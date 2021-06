Aseguran Luis Miguel pasa por una crisis severa y vive aislado por miedo a contagiarse de Covid-19

Redacción Entretenimiento

En medio de las críticas contra su serie, el enfrentamiento con su hija Michelle Salas y la ruptura con su joven novia Mollie Gould, aseguran que Luis Miguel se encuentra atravesando una severa crisis por miedo a contagiarse del Covid-19.

La revista TV Notas publicó que el artista está aislado en un lujoso hotel en Acapulco, México, donde se la pasa en su habitación y solo acude al bar del lugar cuando está vació y ya no aguanta más el encierro.

Incluso aseguran que la mujer que lo visita para tener intimidad con él tiene que realizarse una prueba de antígenos antes de reunirse el cantante.

“Cada vez que viene, los de seguridad de Luis Miguel contratan a gente de una empresa que hace pruebas de antígenos, y esta mujer no puede pasar a la suite de él si antes no se hace la prueba para confirmar que es negativa y que no hay riesgo de que lo pueda contagiar”, reveló una fuente cercana a la revista.

Sobre si este aislamiento del artista lo ha pasado en soledad, la fuente consultada por la publicación mexicana expresó que no ha sido así, pues sus elementos de seguridad siempre están al pendiente de él.

La estabilidad emocional de “El Sol de México” se ha visto afectada principalmente por cuatro razones importantes: el lanzamiento de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie; los conflictos con su primogénita, su ruptura sentimental y el temor a un contagio.

“Está viviendo una crisis emocional tan fuerte, que nadie se la imagina; primero, porque la segunda temporada de su serie no tuvo el éxito que se esperaba, hasta la tacharon de aburrida y no fue tan vista, y luego lo demás”, resaltó la publicación mexicana.