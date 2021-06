Fausto Rey: el gran baladista dominicano descubierto por un merenguero

Félix Melo

(Colaboración especial)

Santo Domingo, RD

A fines del año 1968, un jovencito de apenas 17 años que cantaba en el Restaurant Pony y en el hotel Napolitano es contactado por Johnny Ventura, quien le propone formar parte de su Combo Show.

Fausto Ramón Sepúlveda, su nombre verdadero, y quien ya había sido visto por Johnny en su natal Higüey, da sus primeros pasos allí y a inicios de 1970 abandona el grupo para dar el salto como baladista.

Poseedor de un registro vocal envidiable, Fausto Rey firma con una disquera cubana y es entonces cuando el joven artista viaja a Argentina a realizar sus primeras grabaciones y de inmediato comienza a ser aclamado por un público en su mayoría integrado por féminas.

El éxito le sonríe al cantante, quien graba cinco producciones discográficas y se convierte en todo un fenómeno de popularidad, y casi todos hablan de su amplio registro vocal, de la dulzura de su voz, de su melodía y de su capacidad para modular.

La voz del dominicano era muy especial, ya que a pesar de ser de tipo tenor ligero, era una voz con mucho cuerpo, potencia, calidad y tenía dominio de graves y agudos, pero al hacer uso en exceso del registro agudo afectó sensiblemente sus cuerdas vocales.

Fausto Rey, de 69 años de edad, tiene canciones como “El Inventario”, Señora del Cielo” o Virgen de Guadalupe”, “Yolanda”, “Concierto en Gris”, “Te Regalo Mis Sueños”, todas con notas cercanas al famoso do de pecho o do sobreagudo, que no están al alcance de cualquier cantante.

+ Sus errores

Sin embargo, en su carrera se cuentan errores que no debió cometer.

El más grave yerro que cometió fue el haber abandonado la plaza dominicana y radicarse en Estados Unidos en el punto más alto de su carrera artística.

Quizás por la juventud, no supo manejar la fama, lo cual le generó antipatías y recelos dentro del mismo ambiente artístico y fuera de este y fue bloqueado sin piedad por muchos de sus colegas que entendían que se le habían subido los humos a la cabeza.

Otro de los errores del cantante fue regresar de nuevo a cantar merengue cuando ya había hecho historia como baladista. La falta de un buen manejador y de una buena disquera también impidió que pudiera proyectarse en otros países.

+ Testimonios

Fausto Rey es un referente para muchos cantantes dominicanos. Recientemente el Mayimbe Fernando Villalona colgó un vídeo en sus redes sociales, en el que resaltaba el talento de “El Niche”, de quien dijo le sirvió de inspiración.

A principios de los años 70, la periodista Elsa Peña Nadal, viuda del dirigente izquierdista Homero Hernández, asesinado en los 12 años de Joaquín Balaguer, y quien se encontraba exiliada en Chile, coincidió en la nación chilena con el brasileño Nelson Ned, “El Pequeño Gigante de la Canción”, quien le aseguró que Fausto Rey poseía la mejor voz de la balada en América Latina, pero que los dominicanos no lo valoraraban en su justa dimensión.

En esos mismos años, Raphael de España, una de las grandes voces hispanas de todos los tiempos, llegó a decir que “ese cantante dominicano no tiene nada que envidiar al mejor del mundo”.

+ Consideraciones

Muchos artistas de categoría internacional desearían tener la educación y la formación musical del cantante dominicano Fausto Rey.

El ser considerado el mejor baladista de todos los tiempos, ni el haber sido el primer fenómeno musical en República Dominicana, que lo llevó a llenar estadios y a movilizar miles de personas, ha sido suficiente para que El Niche sea reconocido como una de las leyendas del ambiente artístico nacional.

Para quienes han seguido al artista en su trayectoria de más de 50 años en el pentagrama musical, resulta inexplicable que a través de los años la Asociación de Cronistas de Arte (ACROARTE), y este país en sentido general, ha ignorado la trayectoria del higueyano, cuya voz marcó a varias generaciones, y que, guardando la distancia, representa para la balada romántica, lo mismo que el cantante nacional Eduardo Brito en el canto lirico.



Ha sido tanta la sensación de que nadie recuerda sus hazañas en la balada romántica, que hasta el mismo Fausto se ha rendido y hace algunos años aseguró públicamente que no le interesa ser reconocido por ACROARTE y hay que decir que ya sea que reciba El Gran Soberano o cualquier reconocimiento, se queda corto ante la trayectoria, la calidad como cantante y los méritos que ha acumulado el laureado intérprete.



Incluso, hace un tiempo, iba a ser reconocido el fenecido Anthony Ríos y los directivos de Acroarte contactaron a "El Niche" para que acompañara a Acroarte en la entrega del galardón a Ríos, lo cual éste consideró como una humillación.



"Resulta hasta increíble que siendo Fausto Rey el cantante más relevante del siglo pasado y considerado el mejor de todos los tiempos y que no haya recibido ni siquiera una estatuilla en las 36 ediciones de los Premios ACROARTE, lo cual le convierte en un inmortal sin nicho", exclamó a este redactor una productor musical que no quiso que su nombre se revelara.



En ese momento las condiciones vocales del cantante estaban al nivel de los mejores cantantes de América Latina y de habla hispana y de haber conseguido una disquera que invirtiera en él y lo lanzara a nivel internacional, quizás hoy estaría en el mismo sitial que ocupan intérpretes como José José, Camilo Sesto, Luis Miguel, Germaín de la Fuente, entre otros, a quienes según los entendidos no tenía nada que envidiar vocalmente.