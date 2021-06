El canto tiene un imán para figuras dominicanas de otros sectores

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

Detrás de perseguir un sueño hay quienes inician su camino en otro oficio distinto al que anhelan. Es el caso de algunas personalidades del espectáculo dominicano que dentro de la diversidad del arte, se proyectan a través de la televisión, el teatro o redes sociales, pero aguardando en su corazón la esperanza de proyectarse a través del canto.

No ha sido fácil para quienes lo han intentado, hay quienes llevan años esperando por la gran oportunidad, como el actor Anthony Álvarez.

En cambio, otros decidieron seguir sus pasos en donde realmente son felices, como Nikauly de la Mota y Waddys Jáquez, quienes alguna vez experimentaron en la música

Uno que ha combinado la televisión y la música es Jesús Gil (Masa), quien montó una banda de música típica que realiza actividades

Por igual, están los que inician en la carrera del canto después de haberse destacado en otros oficios del arte como la comunicadora Scarlet Hernández y los actores Carasaf Sánchez y Jelsen Santana.

+ De las redes al canto

Quizás el nombre de “Carlota la más barrial” le suene a mucha gente, un personaje creado y representado por Carasaf Sánchez que, aunque no ha salido de la televisión, sino que se ha movido por las redes sociales con un relativo éxito, en videos, memes, incluso llegó al cine a través y cuya película se rueda en la actualidad producida por Dukesa Films, en unión con Imákonos Films.

La semana pasada Carasaf Sánchez anunció su lanzamiento como cantante con el nombre Carasaf El Kraken y con el tema “Va’ pal diablo”.

Según informaciones se trata del tercer sensillo de Carasaf, luego del lanzamiento de “Chamaquita”, un tema de crítica y de su segundo tema “Eplotate”.

+ Jalsen Santana

Al igual que Carasaf, otro actor que incursionó en la música es el multifacético artista Jalsen Santana, quien recién estrenó su nueva apuesta musical con el videoclip de “Ella me tiene loco”, un merengue que de manera graciosa “da en el clavo” sobre la verdad de muchas parejas que ya no se disfrutan si no es por redes sociales.

Jalsen, a quienes muchos conocen por su amplia trayectoria como actor de cine, es además egresado de la carrera de música de la UASD, y desde hace años es productor musical para proyectos cinematográficos, colaborando con artistas nacionales e internacionales. Ahora, apuesta a su propio proyecto como cantante y compositor.

+ Anthony Álvarez

Uno que, por muchos años, ha guardado la esperanza de ser un gran intérprete, en el género de la salsa lo ha sido el actor Anthony Álvarez. Desde que en los años noventa su carrera comenzó a dar asomo en la actuación, cuando trabajaba en Televisa, México, el actor ya daba a conocer a la prensa su deseo de ser cantante e incursionar al mercado como salsero.

Con más de 20 años de carrera, primero como actor de telenovelas y luego en el cine, nunca dejó a un lado el deseo de convertirse en un gran intérprete. En medio de su trabajo como actor, siempre se mantuvo grabando canciones y acariciando la idea para cuando llegara la gran oportunidad.

Este 2021, al parecer, la suerte le ha sonreído y es que recientemente firmó un contrato con la conocida disquera “J&N Music Group” (Juan y Nelson Estévez). Álvarez ya había presentado credenciales con las canciones

“Ya no me bailas”, ¿Quién?”, recientemente colocó en la radio y plataformas digitales su nuevo tema, “El gran amante”, con letras y producción de su compatriota Remy Núñez.

El tema cuenta con audiovisual dedicado a Porfirio Rubirosa y en el que él mismo encarna al personaje, quien se hizo famoso entre las mujeres como el gran playboy dominicano.

El sencillo recién estrenado, “El gran amante”, ya está calando en países como Perú, Argentina, Israel y Suiza, donde la música de Anthony Álvarez ha logrado gran apoyo y aceptación.

El actor y cantante oriundo de La Vega, luego de alcanzar el éxito con la película dominicana “El Closet”, volvió a sus orígenes en el arte incursionando en la salsa, donde ya empieza a abrirse camino.





+ Scarlet dejó el periodismo

Scarlet Hernández comenzaba a destacarse como locutora de noticias y periodista en el área del espectáculo, cuando decidió perseguir su sueño para ser cantante. Sus inicios fueron en el mundo del modelaje, el que la llevó a los medios de comunicación en donde creó su plataforma comunicacional para llegar al público. Lo sucedido, el año pasado, cuando inició la pandemia del Covid-19, la motivó a lanzarse tras sus deseos.

“Si algo nos ha enseñado la pandemia es que la vida es muy corta y frágil, como para dejar de hacer las cosas que anhela nuestro corazón. Todo lo que se aplaza se queda en sueños”, expresó la joven al lanzarse como cantante.

Scarlet Sky es su nombre artístico y ahora cuenta con el apoyo de Cesart Creative Music, del empresario artístico Julio César García, creador del famoso grupo de bachata Aventura y de Cornielle International Music.

Su primer corte musical “Cuerpo y corazón” que estrenó junto a un video de letras. Un tema de reggaetón fusionado con ritmos caribeños, compuesto por José Bordas. En la producción le acompañan, Robert García / Alex Mansilla y Furio Music y Julio César García.



+ Jesús Gil (Masa)

Más allá de los medios de comunicación, el presentador Jesús Gil (Masa) ha ido ganando terreno con su orquesta de merengue “Masa y La Big Band Típica”, con la cual se proyecta desde Santiago de los Caballeros.

Durante casi 20 años ha mantenido sus programas de televisión “Cero Estrés” y “El Mega Show”.

A la par, el cantante y comunicador creó una agrupación de “merengue de calle” (2009) y luego, en el 2017, la convirtió en típica, la que ha visto crecer.

Apoyado por el empresario artístico José Cáceres, Masa le dio un giro a su concepto de “merengue de calle”, con el cual ya había estrenado temas como “Guayubín”, “Oficiado de mi mujer”, “El lechón” y “Estoy enamorado” entre otros temas.

"Es un público que tiene dinero, que consume… yo he hecho una banda un poco diferente pero con un típico derecho, no estoy haciendo el típico de ahora, muy moderno, el 80% es derecho”, ha dicho Masa sobre el porqué de su incursión en el merengue típico.

Hace un año promovió el tema “Quiero volverte a ver” junto a sus colegas típicos Krisspy y Jayson Guzmán, que también cuenta con un video musical.

“Mi compromiso es hacer un merengue típico derecho, romántico, bailable y divertido, tomando en cuenta que acoplar una banda de merengue típico requiere de mucha disciplina, ensayos y dedicación”, ha comentado Jesús Gil.

Deportistas. Además de la actuación y la televisión, el área deportiva ha sido otra fuente constante de talentos para la música.

Incluso, varios después que lograron ser deportistas deciden incur­sionar en la industria musi­cal o el caso de aquellos que se convirtieron en cantantes tras ver frustradas sus carre­ras de atletas.

José Reyes “La Melaza”, Ronny Rodríguez, Wason Brazobán, Rubby Pérez, en­tre otros, son aquellos que han incursionado en estos dos ámbitos.

El fallecido lanzador José Lima también ex­plotó su vena musical. El dominicano llegó a tener varias presenta­ciones musicales don­de interpretaba su te­ma “La Cacata” y llegó a compartir escena­rio con Anthony San­tos.