Vuelve Indiana Jones: curiosidades sobre la saga

EFE

Los Ángeles, EE.UU.

Harrison Ford vuelve a colgarse el látigo de Indiana Jones. La última vez que lo hizo fue en 2008 con la, hasta ahora, cuarta y última entrega de las aventuras del famoso arqueólogo. En esta ocasión, detrás de la cámara estará el director de “Logan”, James Mangold, en lugar de Steven Spielberg, que será uno de los productores.

Según la información revelada, la nueva cinta llegará a los cines en verano de 2022. Mientras se acerca el momento, he aquí algunos datos curiosos de la saga para ir abriendo boca.

PUDO HABER LLEVADO BIGOTE

Ahora es impensable asociar Indiana Jones con otro rostro que no sea el de Harrison Ford. Sin embargo, no fue la única opción que se barajó. Y, según recogen algunos medios, ni siquiera fue la primera. En un universo paralelo, Jones tendría bigote. Uno muy espeso.

Tom Selleck, protagonista de “Magmun P.I”, estuvo a punto de colocarse el sombrero marrón. Los rumores dicen que no aceptó el papel, pero el propio actor lo desmintió en el programa de David Letterman.

Había hecho el piloto para la serie de la CBS e hizo la audición para Indiana Jones. Le llamaron a la semana siguiente y Lucas y Spielberg le dijeron que era suyo, pero cuánto más hablaban con la cadena más se negaban en ella a dejarlo ir.

“Steven me envió una carta maravillosa. Él dijo ‘Tom, esto debería haber funcionado. Puedes trabajar para mí en cualquier momento, de hecho, te debo un papel’”, dijo Selleck.

Por lo visto Lucas tenía sus dudas sobre Ford, porque ya había trabajado en otras cintas con él. No quería crear una relación como la establecida entre Martin Scorsese y Robert de Niro: “Recelaba de que nos volviésemos como ellos. Pensé: creemos un nuevo icono”, dijo el director a la publicación Empire.

ALGUNOS GESTOS CASI INAPRECIABLES

La avioneta de Indi en “The Riders of the Lost Ark” lleva el nombre de OB-CPO. Según recogió Weekly Entertainment, fue en homenaje a Obi-Wan Kenobi y C3-PO, de la otra criatura de Lucas, “Star Wars”.

Además, en el Pozo de las Almas, aparecen los simpáticos droides de la saga, C3-PO y R2-D2, en forma de jeroglífico.

En “The Temple of Doom”, el nombre del bar del villano Lao Che también encierra un homenaje al jedi. Encima del neón del bar, sobre la puerta, se leía otro cartel luminoso que ponía Obi Wan.

LA OPCIÓN PISTOLA

Una de las escenas más divertidas de las películas fue la que derivó de la disentería que sufrió Ford mientras rodaban en Túnez.

Jones debía enfrentarse a un hombre que blandía con destreza una espada pero, debido a su estado, se le ocurrió una alternativa. “Así que le propuse a Steven la idea de despachar a este maníaco. No había desenfundado mi pistola en toda la película, así que dije, ‘disparemos a ese cabrón’. Y así lo hicimos”, dijo Ford a Rolling Stone.

UNA MUJER DE CARÁCTER

Si resulta difícil imaginar otro rostro para el arqueólogo, no menos complicado es ponerle otro nombre. Al principio, cuando Lucas comenzó a darle vueltas a la historia, Indiana, o Henry Jr., nombre de nacimiento del personaje, se iba a llamar Smith, no Jones. Fue Spielberg el encargado de bautizarlo con el apellido ya por todos conocido.

La inspiración para el personaje de Marion Ravenwood, interpretado por Karen Allen, vino del cine.

“Ella siempre fue la vivaracha heroína de acción que había admirado mientras crecía viendo películas”, dijo Spielberg a Vanity Fair.

“Especialmente viendo las películas antiguas de los años 30, cuando las mujeres se defendían contra los hombres. Donde las mujeres podían salvar el día, como Irene Dunn, como Ann Sheridan o como Barbara Stanwyck”.

LA MENOS BUENA… Y EL AMOR DEL DIRECTOR

La película menos favorita del director de toda la saga es “The Temple of Doom”, coincidiendo, muy probablemente, con la gran mayoría de los fans de la trilogía inicial.

“Miro atrás a ‘The Temple of Doom’ y digo, bueno, lo mejor que saqué de esta película fue… que conocí a Kate Capshaw”. Spielberg y Capshaw se casaron en 1991.

EL HIJO DE “JAMES BOND”

En “Indiana Jones and the Last Crusade” aparece un personaje crucial en la historia del protagonista, su padre. Spielberg quería centrarse en la relación entre ambos y se valió de la metáfora de la búsqueda del Santo Grial.

Para el papel del padre, solo había una persona que pudiese interpretarlo. “Y ese era James Bond. El James Bond original, el mejor James Bond, Sean Connery”, dijo Spielberg en el documental “Indiana Jones: Making the Trilogy”. Por fortuna para él, Connery aceptó.

Ni Connery ni Ford llevaban pantalones en la escena en la que están sentados a la mesa en el zepelín. Ford le preguntó a Connery si pensaba rodar sin pantalones, a lo que él contestó: “Bueno, si no lo hago pararé todo el tiempo, porque sudo mucho, sudo muy fácilmente”. Tras esta contestación, Ford hizo lo mismo.