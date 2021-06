Así disfruta Ester Expósito en República Dominicana

Redacción Entretenimiento

República Dominicana se ha convertido en el destino por excelencia para los famosos disfrutar y despejarse de lo ajetreado de su vida como estrellas del entretenimiento. Tal es el caso de la actriz española Ester Expósito, quien se encuentra en el país.

La estrella de “Elite” está por estos rumbos. La artista ha compartido con sus más de 27 millones de seguidores solo en Instagram, algunos momentos de su visita a Quisqueya.

Expósito, quien es la española más seguida en Instagram, publicó tres instantáneas en la red social vestida con un conjunto azul de pantalón holgado y top combinado con unos tenis, en lo que parece ser una villa.

Las fotografías publicadas con solo el mensaje de “Hola” y la ubicación de República Dominicana, al momento de redactar esta nota tenía unos 3º minutos y ya sobrepasaba el millón y medio de me gusta y los 10 mil comentarios.

Asimismo, la joven actriz compartió varios videos a través de las historias compartiendo con su amiga y disfrutando de los paisajes que ofrece esta media isla a bordo de un carrito de golf, mientras su amiga tomaba una cerveza Presidente.

Ester disfruta de República Dominicana, mientras surgen los rumores de una supuesta relación amorosa entre ella y el cantante puertorriqueño Raw Alejandro, tras ella separarse del actor Alejando Speitzer.

De acuerdo a Infobae, el perfil @Drinkcesa explicó en un hilo que probablemente Ester está saliendo con el cantante de género urbano, su publicación se viralizó y en ésta, la usuaria compartió capturas de pantalla, fechas y videos que formarían la teoría de una relación entre el cantante y la actriz de Élite.

La misma usuaria de Twitter había revelado en marzo de 2020 cómo empezó la relación entre Ester y Speitzer.

Por otro lado, tal parece que Speitzer la bloqueó de Instagram, pues, aunque aún no han borrado las fotos juntos, Ester ya no aparece etiquetada en la cuenta de Alejandro y sus comentarios han desaparecido. Esto, junto al hecho de que ya no se siguen el uno al otro.