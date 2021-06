Locutor Willie Rodríguez interno por Covid

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El veterano locutor Willie Rodríguez, director de la emisora Z-101, se encuentra padeciendo de Covid-19, pero no está intubado, aclaró este jueves el psiquiatra Secundino Palacios.

Rodríguez, por el contrario, presenta un cuadro clínico de estabilidad en el proceso de recuperación que afronta tras ser diagnosticado positivo al covid-19 hace unos días, indicó Palacios, citado por el portal de la emisora, Z101digital.com.

Al hacer contacto telefónico con "El Gobierno de la Mañana", Palacios agregó que la tendencia es hacia la recuperación de “La Leyenda”, como también es conocido el legendario productor de radio.

“La situación de la Leyenda Willie Rodríguez: hoy temprano me comuniqué con el director de la institución, el doctor Jorge Mate Báez, los requerimientos de oxígenos han disminuido sustancialmente. Podemos decir que no está entubado, no ha requerido entubarlo, y podemos decir que en este momento está estable”, comentó.

En estos casos siempre existen las variables, alegó, pero todo apunta a una recuperación clínica, publicó Z101digital.

Secundino Palacios explicó que todos los estudios que se le han practicado al también director del programa "El Gobierno de la Mañana" desde el pasado domingo no han arrojado daños a nivel pulmonar.

Willie Rodríguez se encuentra recluido en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat), donde recibe atenciones médicas para tratarle el coronavirus