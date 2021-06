Muere de cáncer el rapero mexicano Erick Sorzano "El Grave"

Redacción de Entretenimiento

El rap mexicano perdió a uno de sus impulsores. Eric Sorzano "El Grave", también conocido como Gravedad en el circuito de las batallas freestyle, murió víctima de cáncer.

"Con un inmenso dolor les comunicamos sobre el lamentable fallecimiento de nuestro hermano y amigo Eric, mejor conocido como Gravedad. El Grave fue uno de los pioneros del rap mexicano: originario de Aguascalientes, fundador del colectivo Never Die, cofundador de la liga de batallas SPIT MX y colaborador en proyectos como Vox Populi y Svnto Pecvdo", informó el martes su crew a través de redes sociales, reseñado por el portal Milenio.com.

"Gravedad, alias El Grave Levi, ha sido, junto a Mike Díaz, el mejor rapero que ha dado Aguascalientes. Y uno de los mejores raperos que ha habido en la historia de México", escribió el comunicador en su cuenta de Facebook Feli Dávalos, reconocido periodista musical y juez ocasional en diversas batallas de freestyle.

Hace dos años se supo del cáncer que enfrentaba. Luego se apartó del medio musical.

"Si Dios me concede 1 día, 1 año o 100 años de vida, prefiero dedicar mi energía a mi esposa, mi hijo y mis seres queridos. Vida sólo una. El ego sale sobrando. Sin familia no somos nada. Tal vez un día Dios me conceda la oportunidad de regresar a los escenarios, a las batallas y a los estudios. Por lo pronto, les agradezco a todos el apoyo", había escrito.