Actor de "Luis Miguel, la serie" denuncia que Diego Boneta lo golpeó brutalmente

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El actor español Martín Bello, quien en “Luis Miguel, la serie” encarna al tío Tito, aseguró que procederá legalmente contra el actor Diego Boneta, luego de que este presuntamente lo agrediera durante las grabaciones de la serie en febrero de 2020.

Bello denunció que durante el rodaje de una de las escenas, en la que Luis Miguel y su tío se pelean, todo se salió de control y Boneta le causó “lesiones, moretones y contracturas de todo tipo”.

De acuerdo a la revista Tv y Novelas, el actor español buscará una "compensación económica" por los gastos médicos que debió afrontar dadas las secuelas que le dejó Boneta.

"(Recibí los golpes) durante una escena en la que yo le cuento a Luis Miguel (Diego Boneta) lo que sucedió con su madre. Nosotros habíamos ensayado la escena, pero al final Diego Boneta me golpeó de verdad y me mandó al hospital", dijo Martín Bello a la revista.

Según el relato del actor, la escena debió repetirse varias veces, pues no salía como el director esperaba. Es la parte en la que Martín Bello “Tito” en la ficción, le cuenta supuestamente la verdad de lo que ocurrió con la madre del Sol de México y allí mantienen una pelea, que termina cuando Luis Miguel arroja al tío de su vida.

Asimismo, explicó que después de las agresiones se dio cuenta que tenía varios moretones en la piel, los que mostró en la sala de maquillaje.

Después del suceso, contó que le pidió a Diego Boneta que lo arreglaran, que fueran a comer tacos y ahí lo aclaraban, pero el mexicano se negó.

Durante otra conversación con el programa “Los Ángeles de la Mañana”, Bello contó detalles del calvario que vivió con Boneta.

“Yo no di mi consentimiento para hacer una escena de esas características. Por lo general, eso se pacta porque tiene que haber conexión (entre los actores) para que se trate bien, se marque, se haga de una manera correcta, como hicimos con (Oscar) Jaenada en la primera temporada”, relató.

"Recibí bofetones en la cara, me agarraba de la piel, también me golpeó la cabeza contra la pared y aún estoy con tratamientos en el cuello para que no me quede dolor crónico y falta de movimiento en el brazo", indicó Bello, quien también dijo que tiene "todos los informes médicos" correspondientes.

"Se hicieron como 10 tomas y hubo un momento en el que el director me pidió que marcara más fuerte las frases porque Diego gritaba mucho y no se me escuchaba", añadió.