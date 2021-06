Alex Bueno desea compartir su testimonio de vida con jóvenes estén sumergidos en vicios

Florentino Durán

Nueva York

Alex Bueno se siente un hombre nuevo y tiene el deseo ahora de compartir su amarga experiencia de vida aferrado a los vicios y cómo logró cambiarla. Al cantante dominicano le gustaría impartir charlas a jóvenes que tratan de superar adicciones, al destacar que se puede conseguir una nueva vida si se encuentra una oportunidad de recuperación.

Bautizado como “El Ruiseñor de la Tierra” y “El Mayimbito”, el artista proclamó que se siente como que ha nacido de nuevo al superar la experiencia que ha tenido relacionada a los vicios, por lo que está dispuesto a aportar para que otros tengan esa posibilidad de que mediante el testimonio suyo se aferren a la fe de un cambio de vida.

Alex Bueno consideró que el único que puede lograr un verdadero cambio y transformar la vida de uno es Dios, a quien pidió insistentemente que lo sacara de la oscuridad en que vivía.

El intérprete de “Colegiala”, “Qué cara más bonita”, “El chofer”, “No me quieres” y otros éxitos valora que a partir de su confesa liberación aprecia que su fanaticada, a los sitios donde va y acude a sus presentaciones, le tiene más aprecio.

El intérprete expresó que durante años no solo gastó mucho dinero, sino que se consumió y se autodestruyó en una vida sin sentido, obnubilado y sin visión “ni consciente de lo que me perdía”, además de no tener una buena relación con el Todopoderoso.

“Ya lo he repetido en varias ocasiones, pero lo que ocurrió fue que ese día me levanté, vi la botella de ron, no le hice caso, luego de llamar e implorar a Dios por una oportunidad y que me sacara de eso, y ocurrió el milagro”, manifestó.

Su cambio de vida también le ha permitido disfrutar de su familia. “Mi esposa, Saradis, tiene siete nietos, mi hija Kimberly está embarazado y mi hija Sarita. Tengo cinco y dos en camino, son siete nietos, de los cuales me siento orgulloso”, afirmó.

+ Otros tópicos

En otros temas, anunció una colaboración musical con “El Mayimbe” Fernando Villalona.

También prepara un tema junto a Elvis Crespo y Gilberto Santa Rosa, con quienes pasó un día grabando un videoclip, que apoyará ese material discográfico.

El artista recordó que este año tuvo una presentación en Baní y que la demanda que tiene desde diversos pueblos de la República Dominicana “es algo extraordinario”.

Ante las solicitudes, decidió organizar el tour “Alex Bueno Mundial”, del 15 al 30 de agosto por diferentes pueblos y escenarios de su país natal.

El cantante aseguró que siempre está pendiente de lo que sucede en Quisqueya y lamentó que los dominicanos no han podido superar los niveles de contagio del Covid-19, por no acatar las disposiciones, contrario a lo que ocurre en una ciudad como Nueva York, con más de 22 millones de habitantes y que se ha reducido al mínimo la pandemia.

Alex Bueno habló en Nueva York con los periodistas Diomelo Martínez y Florentino Durán. Durante la entrevista en el restaurante Jovito de la 189 St y Saint Nicholas, fue constantementeinvitado a realizarse selfies con fanáticos que pasaban por el lugar de Manhattan.

Se refirió al merengue y no cree que el ritmo llegó a su fin, al considerar que “siempre habrá innovaciones” por lo que no le teme al reguetón, al tiempo de señalar que el trabajo de Fernandito, Sergio, Los Rosario y Johnny Ventura se mantienen, “las fiestas se les llena y eso hace que el ritmo perdure”.