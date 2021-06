Hijo de Luis Vargas irrumpe en llanto, le pide perdón y pone los "puntos sobre las íes"

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

En su cuenta de Instagram se hace llamar “Eluimih” y es uno de los hijos del bachatero Luis Vargas, que en un video de casi diez minutos cuenta las razones que le llevaron a distanciarse de su padre y porqué es necesario pedirle perdón.

En el video, el joven comienza diciendo que es importante contar la historia, a raíz, del lanzamiento del sencillo que grabó “No me conviene” junto al “Rey Supremo”, como se hace llamar Luis Vargas.

Eluimih llora arrepentido al pedirle perdón al famoso bachatero y cuenta que nació con el talento para componer canciones.

Desde los 14 años decidió dedicarse a trabajar en su carrera artística. Escribía canciones y tocaba la guitarra, pero su padre le aconsejaba que debía estar preparado para lanzarse al mercado.

Aparentemente el deseo que tenía de seguir los pasos del famoso bachatero no le permitían ver el camino adecuado, y llegó a pensar que su padre no lo quería porque este se negó apoyarlo en su proyecto, en esos momentos.

Estas fueron esas las razones que le llevaron a distanciarse del de Luis Vargas y decidió embarcarse por el género de la música urbana, en donde no encontró un nicho para destacarse.

+ Sus revelaciones

El joven confiesa que fueron muchos años que la relación entre él y su papá estuvo muy lastimada.

Relató que este era el momento de poner los puntos sobre las “íes”, ya que se trataba de un antes y un después en la relación con su padre.

“Papá. sé que acordamos sepultar esto y nunca hablar más de este tema, pero hay que decir ciertas cosas”, expresó Eluimith.

Luego agregó: “Mi papá y yo somos iguales en muchos aspectos e irónicamente lo que nos llevó a tener una relación muy fuerte fue lo que nos separó: la música. La música me llevó a alejarme de mi padre durante todos estos años”.

+ Lo que no entendía

Según su revelación, él no podía entender “porqué mi papá no quería apoyarme en mi carrera, para él yo no estaba listo, pero no solo para él, para la industria yo no estaba listo, porque a parte de mi don (componer canciones) lo único que sí tenía era que la admiración que sentía por mi papá me mantenía enfocado y disciplinado para seguir mejorando día tras días en el aspecto artístico”.

El joven expresó que su proyecto de música urbana estaba más enriquecido musicalmente hablando que lo que se consumía en el mercado, hace unos 10 años.

No sabía, añadió, comprender que a él no lo iban a comparar con un reguetonero que cantaba desafiando, sino con Luis Vargas.

+ “Pensé me odiaba”

“No estaba listo, y cuando mi papá me lo recordaba hacía un berrinche y llegó un momento que yo pensaba que mi papá me odiaba, que no me quería apoyar”, reveló ahogado en llanto, reconociendo que no podía entender, en ese momento, lo que su padre le decía.

“Por eso yo públicamente, papi, tengo que pedirte perdón porque no es justo que se te tilde de un mal padre o un mal tipo porque no era así, tú me estaba protegiendo, incluso de mí mismo, y yo no podía verlo”, reveló entre sollozos.

Contó que cuando comenzó a entender a Luis Vargas ya era demasiado tarde porque llevaban años distanciados.

“Te amo mucho papá y tú eres mi persona favorita, si yo volviera a nacer quisiera que tu fuera mi padre, sé que te han crucificado por mucho tiempo pero no podía entender… porque lo único que he querido ser es ser grande como tú y por eso me he fajado toda mi vida, enfocado en la música”, expresó.

Amor. La reacción de Luis Vargas ante las confesiones públicas de su hijo fue la de un padre amoroso: “No hacía falta, un padre siempre ama a sus hijos”.